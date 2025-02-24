Первые надбавки к зарплатам уже ощутили врачи в Минске. Когда доплаты получат медсестры и фельдшеры

Стимулирующие меры поддержки медиков. Врачи-специалисты уже ощутили первые надбавки, которые ввели в нашей стране с 1 января.

Это поощрения для медиков, которые несут самую тяжелую нагрузку в учреждениях. Размер суммы зависит от профиля. Например, наибольшие надбавки установлены врачам-специалистам отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации. Они получили 300 % оклада.

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Казимир Гайдель, заместитель главврача 5-й городской клинической больницы Минска: "Врачам-специалистам приемных отделений в размере 235 %, врачам-специалистам отделений для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, инсульта, поражениями спинного мозга, с нарушениями функций конечностей и функций тазовых органов в размере 235 %. Врачам-специалистам выездных бригад в размере 235 %, врачам-специалистам, врачам общей практики, врачам-терапевтам, участковым врачам, педиатрам участковым в размере 235 %. Всем остальным врачам-специалистам в размере 185 % от оклада".

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Наталья Лукашевич, заведующая неврологическим отделением 5-й городской клинической больницы Минска: "На сегодняшний момент, естественно, в расчетных листах мы значительно почувствовали увеличение заработной платы. Причем у нас врачи зарабатывают, как правило, около 3000 рублей в месяц. При этом надбавка за здравоохранение составляет порядка 1200-1500 в месяц, поэтому это значительно ощущается в заработной плате".

В 5-й больнице Минска надбавки коснулись более 300 врачей-специалистов. На стимулирующие выплаты медикам в том числе влияет и доход от платных услуг. Например, около половины внебюджетных поступлений учреждения составляют услуги в области акушерства и гинекологии. Ежегодно в 5-м роддоме Минска проходит около 3500 родов. Из них каждые третьи - индивидуальные.

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Марина Шкроб, заместитель главврача 5-й городской клинической больницы Минска: "Последнее время идет рост спроса на партнерские роды. Каждый год их количество увеличивается. Теперь каждая пятая пара, которая рожает в нашем родильном доме, рожает совместно. Кроме этого, нужно сказать, что развивается такое понятие, как послеродовой уход, когда папочка может находиться со своей женой, со своим ребенком не только во время родов, но и в первые дни его жизни. Палаты так называемого семейного типа имеют очень большую востребованность в последнее время".