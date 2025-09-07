Петровский: Сегодня ШОС предлагает альтернативу Болонскому процессу, безопасности и рынкам

Саммит ШОС - это дипломатический успех не только Китая, но и всех участников организации. Она предлагает альтернативу западным системам в разных сферах. Таким мнением поделился политолог Петр Петровский.

"ШОС сегодня в плане гуманитарной политики предлагает альтернативу Болонскому процессу, в плане безопасности - институты, которые фактически созданы, то есть это тоже альтернатива обанкротившейся Организации безопасности сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Если мы говорим в плане рынков, то инвестиционные, финансовые структуры - замена западной финансовой системе с ВМФ. Сам Запад своей санкционной политикой фактически вынудил страны отвечать, а это означает, что мир становится более инклюзивным, появляется выбор у малых и средних государств", - подчеркнул Петр Петровский.