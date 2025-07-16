Британия увеличит инвестиции в создание беспилотников для Украины. Лондон завершил поставку критически важных для Незалежной артиллерийских боеприпасов почти на полмиллиарда долларов. У ЕС цель одна - продолжать конфликт любой ценой.

На следующий день после второго раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле 2 июня, Вооруженные силы Украины атаковали гражданские объекты в Курской области, превратив в руины школу и Дом культуры. В этот же день были нанесены удары по Крымскому мосту. А накануне поездки в Турцию Украина совершила массированный удар дронами по аэродромам России.

Говорить о мире и бить в спину - новый вектор политики киевского режима. Требовать вернуть украденных детей - и бомбить школы. Предлагать полное прекращение огня - и на следующий день наносить удары по инфраструктуре. Подлые маневры Киев совершал всегда. Разница лишь в том, что раньше украинской стороне было запрещено даже произносить слово "переговоры". Кому на самом деле не нужен мир на славянской земле?

Боевик ВСУ:

"Если к этой войне не будут привлечены все мужчины, женщины и даже пенсионеры, то Украина перестанет существовать как государство".

Украина действительно планирует воевать до последнего гражданина. На днях харьковский депутат Гончарова и вовсе предложила показательно расстреливать уклонистов. Цитата: "Расстрелять десяток ухилянтов - привлекательная идея". Граждане Украины с позицией государства не согласны, депутат подверглась жесткой критике.

Кто действительно устал от войны, так это обычные граждане. К сожалению, власти их мнение не учитывают, об интересах своего народа Зеленский и его команда думают в последнюю очередь. Решение ли это самого президента или указание сверху - продолжать войну - остается лишь догадываться. Но есть факты, которые расставляют точки в этом вопросе.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"К сожалению, несмотря на усилия президента Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну. Венгрия, напротив, поддерживает усилия США по установлению мира".

На днях в Брюсселе европейские чиновники приняли решение, что Украине надо продолжать конфликт. И это несмотря на политику Трампа "установить мир между Украиной и Россией". По сообщениям западной прессы, британские, французские и немецкие чиновники разрабатывают миротворческие планы, но не для мира, а для продолжения войны на территории Украины даже без участия Вашингтона. В кулуарах обсуждается: если президент Трамп откажется поддерживать Киев, Европа должна взять все на себя. А еще решено пригласить Зеленского на саммит НАТО, несмотря на отсутствие прогресса по вступлению Украины в альянс.

Еще один опасный шаг немецких политиков в сторону продолжения войны - снятие запретов на применение дальнобойного оружия, а также совместное его производство с украинским военпромом. Уже подписано и соглашение о финансировании и даже определены сроки первых поставок: несколько недель - и оружие на славянской земле. Но и на этом новый канцлер не остановился. Его щедрости для украинцев нет предела. Бундестаг пообещал поставить и боеприпасы для различных систем вооружения, в том числе и противовоздушной обороны, дополнительные системы наземного вооружения, стрелковое оружие, а также профинансировать спутниковую связь и помочь с медициной. Цена вопроса - всего 5 млрд евро. Для европейцев это пыль. За три года войны Европа передала Украине помощи на сумму свыше 120 млрд долларов. США потратились чуть меньше, выделив больше 110 млрд. Белый дом заявил, что поставки оружия в Украину прекращает, но так ли это на самом деле - никто не знает. К слову, 60 % вооружения ВСУ - это помощь Америки и других западных стран.

А вот и ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы наступил мир, - просто перестать поставлять оружие и выделять денежные транши. Через месяц война закончится. Правда, победой России. Но никому в Европе это не нужно. Спасти миллионы человеческих жизней или признать проигрыш в не своей войне они не смогут.

Помогая Украине, Евросоюз не забывает и про укрепление своих Вооруженных сил. С начала специальной военной операции страны Европы заказали у США оружия на 265 млрд долларов. Продажи у США выросли на 600 %! А теперь риторический вопрос: кому выгодно останавливать войну? Никому.