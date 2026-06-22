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По всей Беларуси прошли памятные мероприятия ко Дню всенародной памяти жертв ВОВ
Памятные мероприятия 22 июня проходят по всей Беларуси. Так, маршруты памяти объединили все регионы страны. В Могилевской области стартовал международный автопробег, в Гродно юные белорусы спустили на воду символичные кораблики мира, а Витебске в Летнем амфитеатре впервые прошел концерт-реквием.
Шеститысячный зал Летнего амфитеатра погрузился в особую атмосферу. Лейтмотив концертной программы - сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. Эмоциональный и пронзительный диалог со зрителями ведут артисты и творческие коллективы из Беларуси и России.
В каждом аккорде, рифме, движении - бескрайняя благодарность тем, кто противостоял фашизму. В музыкальном повествовании - героическая история Витебска: 1100 дней областной центр находился под нацистским гнетом. 26 июня 1944-го освободителей встречали всего 118 жителей практически полностью разрушенного, но непокоренного города.
"Все мы эти песни знаем с самого раннего детства. Они нам перешли от наших дедов, от наших прадедов. Они близки, потому что в каждой из этих песен - человеческая судьба", - поделилась заслуженная артистка России Зара.
На Буйничском поле свыше 5 тыс. представителей разных поколений стали участниками памятного митинга. Здесь по традиции также стартовал и международный молодежный проект "Дорогами памяти и славы". 85 молодых патриотов из Беларуси и России посетят знаковые места Могилевского региона.
Олег Бойко, первый секретарь Могилевского областного комитета ОО БРСМ:
"Проект уже зарекомендовал себя на протяжении пяти лет. И когда-то из-за молодежной инициативы областного проекта вырос до масштаба стипендиата специальной премии Президента за духовное возрождение. Он показывает, насколько важно и нужно среди молодежи говорить о героическом прошлом".
"Так получилось символично, что мой дедушка, Фролов Михаил Владимирович, принимал участие в военных действиях как раз на территории Могилевской области. Буду передавать фотографию дедушке, копию наградного листа Отечественного Ордена второй степени", - отметил участник проекта "Дорогами памяти и славы" (Россия) Георгий Фролов.
Мемориальный комплекс "Тростенец" - место, где нацистами были замучены сотни тысяч узников, сегодня утопает в алых цветах. Жители Минска, руководство столицы, ветераны и молодежь пришли почтить память тех, чьи жизни так несправедливо и жестоко оборвала война.
Юрий Луцык, председатель Минской городской ветеранской организации:
"Каждый третий житель Беларуси погиб. Уничтожены народное хозяйство, культура и производство. Это одни из самых тяжелых страниц нашей жизни. Уничтожены города, деревни, многие не восстановились. Мы должны это помнить, передать нашим потомкам, чтобы дети знали о тех зверствах, которые совершили фашистские захватчики на нашей земле".
Наследники мира и Великой Победы - представители Минской области - собрались в Жодино, у легендарного монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Шесть бронзовых фигур застыли в пронзительном сюжете: мама провожает пятерых сыновей на фронт. Домой они уже не вернутся. В камне и металле нашел воплощение великий жертвенный подвиг всех советских матерей.
"Эта тема всегда будет актуальна, и ее надо всегда чтить. Ведь это наша история, наша слава того, что мы показали свое мужество, отважность, героизм и показали, что мы не сдадимся врагу. Мы будем стоять достойно, будем отстаивать свою честь", - рассказал учащийся СШ № 2 г. Жодино Иван Бектимиров.
О тех, кто погиб, защищая родную землю, вспоминали и на рубеже 68-го Гродненского укрепрайона. Здесь 22 июня вместе с пограничниками гарнизоны долговременных огневых точек приняли на себя удар немецких войск. Подвиг, который не будет забыт.
"Эти бойцы первыми вместе с пограничниками приняли удар немецких войск утром 22 июня. Пришлось им очень тяжело, практически в одиночку пришлось отбиваться, потому что войска 3-й армии из Гродно не успели сюда дойти, уже они были окружены. Поэтому 2-3 дня в окружении полностью гарнизоны погибали, но не сдавались. Это мы знаем точно. Вот, в частности, 10-й полукапонир. Видно, что был подрыв не только обстрела с фронта, но и подрыв еще сверху, с крыши. Поэтому гарнизон сопротивлялся до конца и был выведен из строя уже конкретно немецкой штурмовой группой", - отметил учитель истории гимназии № 4 имени Д. В. Казакевича г. Гродно Дмитрий Лютик.
Подвиг героев живет в памяти благодарных потомков. Символ преемственности поколений - бумажные кораблики - в этот день отправились в плавание по Августовскому каналу. Белоснежная флотилия - благодарность юных белорусов за мирное небо, которое нам завещано беречь.