Почему Америка показывает интерес к выстраиванию диалога с Беларусью, пояснил эксперт

Несомненно, главной новостью многих СМИ, в том числе и мировых, стало потепление в отношениях США и Беларуси. Причем эксперты говорят, это в том числе шаг по налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном. Визит представителя президента США Джона Коула внушил надежду не только на нормализацию двусторонних связей, но и на активизацию экономического взаимодействия.

Почему сейчас Америка показывает интерес к выстраиванию диалога с Беларусью, хотя раньше об этом и речи не шло, в эфире "Первого информационного" рассказал политический аналитик Юрий Воскресенский.

"Это фактически признание нашей страны и нашего Президента в качестве субъекта глобальной политики. Американцы поняли, что без Республики Беларусь, которая несет на себе бремя, в том числе региональной безопасности, очень сложно договориться о перспективе какого-то мира, в том числе с Российской Федерацией. Поэтому они вышли на контакт с Александром Лукашенко не только, чтобы попытаться нормализовать наши отношения, но и подобрать такой, знаете, ключик Кремлю к пониманию политики и позиции Российской Федерации", - считает он.

Юрий Воскресенский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ccc407a-4c16-4d63-ad8d-730464603742/conversions/03015b10-b90b-45f1-8397-37c6a1a748ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ccc407a-4c16-4d63-ad8d-730464603742/conversions/03015b10-b90b-45f1-8397-37c6a1a748ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ccc407a-4c16-4d63-ad8d-730464603742/conversions/03015b10-b90b-45f1-8397-37c6a1a748ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ccc407a-4c16-4d63-ad8d-730464603742/conversions/03015b10-b90b-45f1-8397-37c6a1a748ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Звонок с самолета Дональда Трампа Александру Лукашенко по пути на Аляску. Джон Коул приехал, передал подарок от президента США. Что говорят эти знаки расположения американского президента к Александру Лукашенко, пояснил политический аналитик.

"Я думаю, что это знак высокого уважения со стороны Дональда Трампа. И мне кажется, что этот знак уважения подчеркивает ту роль, которая занимает Республика Беларусь, в том числе, в урегулировании украинского кризиса. Ведь мы же с самого начала призывали к мирным переговорам, а до этого все годы призывали к реализации Минских соглашений. И на сегодняшний день на планете весьма мало стран, которые занимают такую конструктивную политику. И, конечно, это не мог не оценить президент США", - уверен Юрий Воскресенский.