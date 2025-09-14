3.63 BYN
Почему Америка показывает интерес к выстраиванию диалога с Беларусью, пояснил эксперт
Несомненно, главной новостью многих СМИ, в том числе и мировых, стало потепление в отношениях США и Беларуси. Причем эксперты говорят, это в том числе шаг по налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном. Визит представителя президента США Джона Коула внушил надежду не только на нормализацию двусторонних связей, но и на активизацию экономического взаимодействия.
Почему сейчас Америка показывает интерес к выстраиванию диалога с Беларусью, хотя раньше об этом и речи не шло, в эфире "Первого информационного" рассказал политический аналитик Юрий Воскресенский.
"Это фактически признание нашей страны и нашего Президента в качестве субъекта глобальной политики. Американцы поняли, что без Республики Беларусь, которая несет на себе бремя, в том числе региональной безопасности, очень сложно договориться о перспективе какого-то мира, в том числе с Российской Федерацией. Поэтому они вышли на контакт с Александром Лукашенко не только, чтобы попытаться нормализовать наши отношения, но и подобрать такой, знаете, ключик Кремлю к пониманию политики и позиции Российской Федерации", - считает он.
Звонок с самолета Дональда Трампа Александру Лукашенко по пути на Аляску. Джон Коул приехал, передал подарок от президента США. Что говорят эти знаки расположения американского президента к Александру Лукашенко, пояснил политический аналитик.
"Я думаю, что это знак высокого уважения со стороны Дональда Трампа. И мне кажется, что этот знак уважения подчеркивает ту роль, которая занимает Республика Беларусь, в том числе, в урегулировании украинского кризиса. Ведь мы же с самого начала призывали к мирным переговорам, а до этого все годы призывали к реализации Минских соглашений. И на сегодняшний день на планете весьма мало стран, которые занимают такую конструктивную политику. И, конечно, это не мог не оценить президент США", - уверен Юрий Воскресенский.
"Конечно, если предполагать, что американцы полностью заняли такую импонирующую к нам позицию, наверное, это будет ошибкой. Потому что в их благие намерения я лично верю с трудом, - поделился сомнениями политический аналитик. - У них есть и какое-то желание политически оторвать Беларусь от России. Но мы сразу сказали, в том числе устами Президента Беларуси, что если вы такие цели рассматриваете, то разговор будет короткий, потому что у нас внешняя политика с Российской Федерацией идентична".