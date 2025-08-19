3.70 BYN
Почему давление США усиливает сотрудничество крупнейших экономик, рассказала эксперт
Россия, Индия и Китай - основные игроки на международной экономической арене. Они входят в глобальные союзы, такие как ШОС и БРИКС. Если взять все страны этих объединений, это более трети мирового торгового рынка. Торговый баланс всегда завязан на эти три страны.
Как санкции сближают Россию, Индию и Китай, проанализировала завкафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ Екатерина Господарик в "Актуальном интервью".
"Санкции работают в обе стороны. Например, тарифная политика между Китаем и США: Китай отвечал зеркально, и в итоге стороны договорились на приемлемом уровне. Индия, видя опыт Китая, взяла ту же политику. Это показало, что не все зависит от Америки, и своевременно надо уметь давать отпор", - отметила Екатерина Господарик.
Экономические меры давления Трампа демонстрируют низкую эффективность, потому что при Байдене уже были введены масштабные санкции, и экономики перестроились. "Давление уже не воспринимается так серьезно, это становится обыденной частью экономической жизни. Предыдущая администрация Байдена нанесла урон благосостоянию своих граждан. Трамп - человек бизнеса, он пробует разные методы, чтобы выполнить обещания избирателям: принести мир, повысить благосостояние граждан США", - подчеркнула Екатерина Господарик.
У США и Китая есть противостояние, они делят сферу влияния России. По мнению эксперта, для России договоренности с Китаем останутся приоритетом, так как это имиджевая составляющая дипломатии. Китай поддерживал Россию, и попытки США не воспринимаются всерьез Китаем.
31 августа в Китае состоится саммит ШОС. Для Организации на сегодняшний день главное экономическое партнерство и создание новых транспортно-логистических маршрутов с современной инфраструктурой. Важно внедрение цифровых технологий на всем пути от Китая до России. Беларусь тоже включена в эти процессы.