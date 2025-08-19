Почему давление США усиливает сотрудничество крупнейших экономик, рассказала эксперт

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Россия, Индия и Китай - основные игроки на международной экономической арене. Они входят в глобальные союзы, такие как ШОС и БРИКС. Если взять все страны этих объединений, это более трети мирового торгового рынка. Торговый баланс всегда завязан на эти три страны.

Как санкции сближают Россию, Индию и Китай, проанализировала завкафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ Екатерина Господарик в "Актуальном интервью".

"Санкции работают в обе стороны. Например, тарифная политика между Китаем и США: Китай отвечал зеркально, и в итоге стороны договорились на приемлемом уровне. Индия, видя опыт Китая, взяла ту же политику. Это показало, что не все зависит от Америки, и своевременно надо уметь давать отпор", - отметила Екатерина Господарик.

Экономические меры давления Трампа демонстрируют низкую эффективность, потому что при Байдене уже были введены масштабные санкции, и экономики перестроились. "Давление уже не воспринимается так серьезно, это становится обыденной частью экономической жизни. Предыдущая администрация Байдена нанесла урон благосостоянию своих граждан. Трамп - человек бизнеса, он пробует разные методы, чтобы выполнить обещания избирателям: принести мир, повысить благосостояние граждан США", - подчеркнула Екатерина Господарик.

У США и Китая есть противостояние, они делят сферу влияния России. По мнению эксперта, для России договоренности с Китаем останутся приоритетом, так как это имиджевая составляющая дипломатии. Китай поддерживал Россию, и попытки США не воспринимаются всерьез Китаем.