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Почему конкурс в Академию управления при Президенте Беларуси растет с каждым годом
Академия управления при Президенте Беларуси - один из ведущих вузов нашей страны. Многие мечтают поступить в это учебное заведение.
Подробнее о вступительной кампании рассказала первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси Ольга Солдатова в "Актуальном интервью".
"Я искренне считаю, что Академия управления при Президенте - это жемчужина белорусского образования, где собран лучший профессорско-преподавательский состав и реализуются уникальные образовательные программы с использованием уникальных образовательных технологий", - отметила Ольга Солдатова.
Абитуриенты осознанно выбирают Академию, процесс подготовки к поступлению длительный и включает профессионально-психологическое собеседование, написание эссе и получение рекомендаций органов местного управления. Конкурс высокий, в 2025 году проходные баллы выросли на 10-12 баллов по каждой специальности. Это свидетельствует о том, что белорусская молодежь все чаще выбирает отечественное образование.
"Первые итоги приемной кампании - это серьезное достижение нашей страны, это комплексная и серьезная работа по профориентационной работе с молодежью. Белорусская молодежь все больше остается в Республике Беларусь. Она выбирает белорусское образование, которое сохранило свои традиции, которое развивается и может сегодня отвечать самым высоким мировым стандартам", - подчеркнула Ольга Солдатова.
Первый проректор Академии управления отметила, что на сегодняшний день современные руководители не в полной мере соответствуют требованиям: "Глава государства не ставил бы задачу наращивания качества подготовки управленческих кадров. Мы говорим о том, что сегодня Директива №11, которая ориентирована на совершенствование в первую очередь управленческой деятельности, ориентирует нас всех на то, что сегодня необходим руководитель, который готов функционировать в условиях современных вызовов, ограничений, напряженности".