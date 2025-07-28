Почему конкурс в Академию управления при Президенте Беларуси растет с каждым годом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Академия управления при Президенте Беларуси - один из ведущих вузов нашей страны. Многие мечтают поступить в это учебное заведение.

Подробнее о вступительной кампании рассказала первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси Ольга Солдатова в "Актуальном интервью".

"Я искренне считаю, что Академия управления при Президенте - это жемчужина белорусского образования, где собран лучший профессорско-преподавательский состав и реализуются уникальные образовательные программы с использованием уникальных образовательных технологий", - отметила Ольга Солдатова.

Абитуриенты осознанно выбирают Академию, процесс подготовки к поступлению длительный и включает профессионально-психологическое собеседование, написание эссе и получение рекомендаций органов местного управления. Конкурс высокий, в 2025 году проходные баллы выросли на 10-12 баллов по каждой специальности. Это свидетельствует о том, что белорусская молодежь все чаще выбирает отечественное образование.

"Первые итоги приемной кампании - это серьезное достижение нашей страны, это комплексная и серьезная работа по профориентационной работе с молодежью. Белорусская молодежь все больше остается в Республике Беларусь. Она выбирает белорусское образование, которое сохранило свои традиции, которое развивается и может сегодня отвечать самым высоким мировым стандартам", - подчеркнула Ольга Солдатова.