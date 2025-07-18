Почему в белорусских магазинах не хватало картофеля

Картофель в народе считается брендом Беларуси. Но в 2025 году с этим товаром возникли проблемы в магазинах. По какой причине граждане вынуждены были жаловаться, рассказала замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Василевская в "Актуальном интервью".

Сначала, как она отметила, возникли жалобы, касающиеся качества продукта. Затем картофель мог и вовсе отсутствовать в торговых сетях. "Принимались меры, изыскивались дополнительные резервы, в ручном режиме работали с Минсельхозпродом, чтобы обеспечить, прежде всего, потребителей через наши торговые предприятия", - обозначила замминистра, добавив, что каких-то мер оказалось недостаточно.

Наталья Василевская:

"Первый раз по закону о торговле Министерство антимонопольного регулирования признало факт нарушения конкуренции, в частности по четырем субъектам хозяйствования - поставщикам продукции из стабфондов. Продукция была, продукция была хорошего качества, при этом в сети она не поставлялась".

Причины, по ее словам кроются в ценовом регулировании, в диспаритете цен. "На сегодняшний день можно констатировать, что в апреле картофель в Республике Беларусь был на 50 % дешевле картофеля в Российской Федерации. Кстати, в июне разница в цене составила только 9 %, но опять же в пользу Беларуси", - заметила Наталья Василевская.