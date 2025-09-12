Почему закрытие Польшей границы с Беларусью - это шаг против себя же, рассказал Рыженков

Польша также обвинила нас в атаке дронов. "Наша западная соседка получает от этого дивиденды - политические и финансовые. Польское правительство не думает о своих людях" , - сказал министр.

Максим Рыженков отметил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в курсе ситуации с закрытием границ. Им были поставлены конкретные задачи по реагированию и работе со СМИ. "Министерство обороны и руководитель Генштаба подробно описали ситуацию, чтобы показать, что Беларусь не является участником провокаций, а на самом деле мы до последнего делали все, чтобы предотвратить даже возможные проблемные вещи. Мы пригласили в МИД руководителей миссий стран, которые могут пострадать от запрета, введенного польской стороной - Китай, Казахстан, страны Азии, Россия. В обратную сторону идут товары из Италии, Франции, Германии, Нидерландов и других стран. Наш коридор - это узенькое горлышко, которое используется всеми в целях снижения транспортных издержек", - заявил политик.