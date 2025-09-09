Подарком к вековому юбилею Белорусского радио станет премия "РадиоТриумф"

Белорусское радио в 2025 году отметит вековой юбилей. Пройден долгий путь, сейчас это современная высокотехнологичная медиаструктура.

В преддверии юбилея реализованы крупные проекты, включая создание Национального онлайн-радиоплеера. Подарком станет и специальная премия "РадиоТриумф".

Расскажем о праздничной программе.

Праздничные мероприятия по случаю 100-летия

К празднованию 100-летия Белорусского радио в этом году пройдет премия для сферы радиовещания. Об этом заявляли в профильном министерстве еще в апреле.

Радиовещание не статично, оно действительно развивается. И если заслуги телевизионщиков и журналистов-газетчиков в Беларуси традиционно отмечаются на самом высоком уровне, у радийщиков пока еще не было своей премии.

В Минске и областных центрах ежедневно радио слушают 735 тыс. человек. Действительно показательным для белорусского слушателя стало создание Национального онлайн-радиоплеера, а также внедрение технологии мониторинга радиоэфира для того, чтобы можно было эффективно отслеживать и предпочтения аудитории, и устранять пробелы.

"Министерство информации уже ведет прием конкурсных заявок. До 3 октября мы будем вести прием конкурсных работ. А результаты работы жюри и имена победителей будут озвучены в ноябре, ближе к 100-летию Белорусского радио", - сказал Андрей Кунцевич, первый замминистра информации Беларуси.

Номинации самые разные, их всего 17. Речь идет как про общие номинации среди радиостанций, так и про индивидуальные награды.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио:

"В возрасте от 15 до 64 лет радио постоянно слушают 58 % человек - это порядка 1 млн 600 тыс. За последние несколько месяцев радио прирастало в своей аудитории в месяц на 50 тыс. человек. Это колоссальный результат. И это тот результат, который нам удалось достичь благодаря действительно очень большой активности и использованию современных технологий".

Новую национальную премию "РадиоТриумф" будут присуждать лучшим работникам FM-волн.