Подготовка к "Дожинкам" получилась с археологической сенсацией

Самобытный Заславль в этом году примет областной праздник тружеников села "Дожинки". По традиции столицу фестиваля хлеборобов максимально преображают ко встрече гостей.

Инициативы по благоустройству малой родины поддерживают местные жители - от озеленения до археологических раскопок. Так, научное сообщество совместно с волонтерами проводят раскопки подземного тоннеля на городище "Вал". Возможно, в Заславле появится еще один туристический объект.

К слову, это не единственная причина для масштабного обновления города. Колыбели белорусской духовной культуры в августе исполнится 1040 лет.

Самобытный Заславль - археологические раскопки на городище "Вал"

"Интересный объект и с точки зрения археологии, и с точки зрения архитектуры. Как исторический памятник, который можно будет музифицировать".

Свернуть горы земли, чтобы докопаться до подземного хода и придать музейную огранку артефактам из прошлого, терпеливо, на ощупь, вручную. В фокусе археологов - тайны городища "Вал".

Заславский - один из самых ранних бастионных замков в Беларуси. Возвели его в XVI веке. Крепость со всех сторон была окружена рвами и земляными валами. Без малого месяц археологи трудятся, чтобы открыть для туристов и сделать более разнообразной историю древнего Заславля.

Более полувека назад было первое "погружение" в недры Заславля. В 2025 году миссию коллег из Академии наук продолжает Иван Спирин. С командой волонтеров следуют по архивным следам к сенсациям прошлого.

Иван Спирин, старший научный сотрудник института истории НАН Беларуси:

"Южная стена брамы толщиной она 2,5 метра. Она полностью сделана из достаточно крепкого кирпича. Очень было бы хорошо и интересно найти ранее анонсированный нами ход. По отчету Георгия Васильевича Штыхова, он находится вот здесь".

С уважением к богатому историческому и культурному прошлому город-спутник Минска сегодня активно преображается. Идут масштабные работы по благоустройству и обновлению инфраструктуры. В 2025 году у Заславля почетная миссия - встречать героев полей на областном фестивале-ярмарке "Дожинки".

Светлана Карташева, председатель Заславского горисполкома:

"Проведен ремонт, сейчас заканчиваем работы по обустройству тротуарных дорожек, в том числе для маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми. Любой гость города от Железнодорожной может пешком пройти к детскому парку, строящемуся молодежному парку, к костелу, Спасо-Преображенскому собору, к тропе здоровья, чтобы насладиться красотой города".

На карте обновлений города - новая локация - молодежный парк. Грандиозный апгрейд превратил пустырь в ухоженную площадку с эко- и акваакцентами. На очереди - инфраструктура для активного отдыха. Все для комфорта жителей разного возраста.

Заславль будет сиять уже с парадной. Вдоль дороги Р65 появится дополнительное освещение в минималистичном стиле. Также увеличатся пешие и веломаршруты. В плане - капитальный и косметический ремонт 70 домов в единой цветовой концепции фасадов.