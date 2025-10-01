Подготовка учителей - в Беларуси профессию педагога получают в 20 вузах и 19 колледжах

В Беларуси особое внимание уделяют подготовке новых педагогов. В университеты на соответствующие специальности в 2025 году поступило около 4 тыс. студентов.

Профессия педагога востребована и в колледжах, где к занятиям приступили более 3 тыс. ребят.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В последние годы мы существенно нарастили прием на педагогические специальности. В предыдущие два года мы возобновили прием учителей физики и химии в Белорусский государственный университет на химический и физический факультет. На эти факультеты на будущих учителей по научному профилю проходные баллы составили более чем 330. Но мы с уверенностью и с гордостью смотрим в будущее и рады, что такие подготовленные абитуриенты станут настоящими профессионалами своего дела".

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета им. Янки Купалы:

"Увеличивается не только количество мест или количество абитуриентов, а улучшается качественный состав, потому что к нам поступают мотивированные ребята. В 2025 году мы зачислили на первый курс 810 будущих педагогов. Из этих 810 человек 203 поступили без вступительных испытаний, то есть это ребята, которые имеют золотые либо серебряные медали, диплом с отличием, победители внутриуниверситетской или республиканских олимпиад, выпускники профильных классов. Это ребята, которые идут в профессию абсолютно осознанно. И это нас радует".

