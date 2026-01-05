Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Подробности насыщенной белорусско-российской повестки - в проекте "Разговор у Президента"

Точки роста для Беларуси и России, кооперация в промышленности и не только, технологическое сотрудничество вместо конкуренции, а также возможности для белорусских производителей на соседнем рынке и договоренности по энергоресурсам.

Еще больше подробностей по насыщенной белорусско-российской повестке смотрите в проекте "Разговор у Президента" 5 января сразу после "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.

Общество

Разговор у Президента