3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Подробности насыщенной белорусско-российской повестки - в проекте "Разговор у Президента"
Автор:Редакция news.by
Точки роста для Беларуси и России, кооперация в промышленности и не только, технологическое сотрудничество вместо конкуренции, а также возможности для белорусских производителей на соседнем рынке и договоренности по энергоресурсам.
Еще больше подробностей по насыщенной белорусско-российской повестке смотрите в проекте "Разговор у Президента" 5 января сразу после "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.