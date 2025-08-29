3.69 BYN
Подвиг в бронзе. Митинг-реквием состоялся у легендарного монумента матери-патриотке в Жодино
Судьба Анастасии Фоминичны - отражение женской участи тысяч советских матерей, которые потеряли своих детей на полях битв. Они помогали партизанам и всеми силами приближали долгожданный день Великой Победы.
Иван Миско, народный художник Беларуси:
"Я помню, когда мы стояли здесь рядом с монументом и снимали это огромное-огромное покрывало, вдруг оно было снято, я увидел (это была самая большая оценка) слезы матерей, причем слезы разных женщин, разных стран. Это была самая высокая оценка".
К знаковой дате восстановили бронзовую надпись, а также верхние части штыков. Легендарный монумент - художественный замысел 4 авторов, которые в 1977 году были удостоены Государственной премии Советского Союза.
29 августа в 50-ю годовщину со дня открытия монумента в Жодино прошел митинг-реквием, который объединил сотни горожан и гостей района. С цветами и в минуте молчания потомки собрались около скульптурной композиции, чтобы вспомнить историю героев-защитников отечества и сложный путь матери-патриотки.
Полстолетия архитектурный ансамбль - место символическое не только для белорусов. Гости нашей страны приезжают к мемориалу, чтобы поклониться всем матерям, которые не дождались сыновей с войны.