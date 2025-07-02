3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
"Поезд Памяти": как проходят будни путешественников
"Поезд Памяти" совершил остановку в Самаре. В 2025 году состав впервые доехал до Екатеринбурга и собрал под одной крышей юных представителей 15 бывших советских республик.
С возрастом все больше начинаешь ценить моменты детства, когда трава была зеленее, песни у костра пелись громче, а солнце светило ярче. Можно ли повторить эти мгновения? Да, если посчастливилось вытянуть билет под названием "Поезд Памяти".
Какая она, жизнь за кадром самого медийного поезда СНГ? И куда под стук колес уезжает детство?
Этот железнодорожный состав не заметить просто невозможно. С первых минут привлекает внимание горожан и в сотнях видео разлетается по соцсетям. Яркий, современный двухэтажный состав из 10 вагонов со всеми удобствами для дальних путешествий. Но ведь уют создают не только стены, а атмосфера внутри них. Этот поезд отличается тем, что в нем нет случайных людей. Под чутким руководством начальника поезда не только как часы работают 40 человек, но и рождаются стихи для ребят.
Маршрут у поезда не близкий - от Бреста до Екатеринбурга. За все годы курсирования экспресса это самое далекое расстояние. Скорость строго регламентирована маршрутом и графиком движения, отклонения недопустимы. Темпоритм проекта интенсивный: день в городе на экскурсии, ночной переезд и новый город. Кабина машиниста - буквально самая охраняемая часть состава, ведь оберегать сон ребят - задача ответственная и точно под силу профессионалам.
За 10 минут до общего сбора вожатые уже на ногах: 20 человек отвечают за 200 подростков. На каждые 10 детей один наставник. Подъем и отбой, экскурсии, отрядная работа и даже развлечения у участников проекта "Поезд Памяти" строго по таймингу. Чтобы попасть в уникальный поезд, ребятам пришлось пройти серьезный конкурсный отбор.
Романтика дороги и длительные переезды открывают огромное поле для творчества. Как достойные наследники победителей, ребята постоянно выдвигают инициативы по совершенствованию досуга по пути следования. Утром приветствуют друг друга по радио, ведут рубрику о своих победителях, читают стихи на родных языках, а для коммуникации между вагонами организовали полевую почту именно с бумажными письмами. Кстати, в вагон СМИ тоже поступила милая корреспонденция.
Расписание не оставляет времени на безделье. Ребята сами ведут странички проекта в соцсетях, погружаются в историю 15 городов маршрута, сами декорируют вагоны и купе. И куда же без вечерней культурной программы!
"Поезд Памяти" - буквально целый мир со своими законами и дисциплиной, технологиями и большой семьей. И проехать в таком поезде - словно прожить маленькую жизнь.