Поиски продолжаются: в Беларуси шестые сутки ищут 14-летнего подростка

Шестые сутки в Минской области ищут 14-летнего подростка из Минска. Милиция отрабатывает различные версии, в том числе криминальные: что ребенок мог быть похищен, попал в ДТП, заблудился и не может сообщить о себе.

Поиски Максима Зеньковича продолжатся, несмотря ни на что. К ним присоединяются все больше волонтеров, отряд готовится к масштабным выходным. Уже прочесано около 70 населенных пунктов и более 10 км водоемов.

В поисках мальчика приняли участие свыше 2 тыс. человек, задействовано более 300 единиц различной техники, в том числе и специальной, применены десятки квадрокоптеров.