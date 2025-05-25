Похудение знаменитостей - проблема диабетиков: какие побочки вызывает "Оземпик"

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Сегодня одна из самых обсуждаемых инъекций в мире - "Оземпик". Звезды, блогеры, соседи по подъезду все чаще делают этот укол ради минус 5-10 кг. Но что мы вводим себе под кожу? И готовы ли мы платить за стройность собственным здоровьем? Ответить на эти вопросы помогла Виктория Шаркова.

"Оземпик - это не какая-то новая голливудская диета. Это препарат, созданный для людей с диабетом второго типа. Действующее вещество - семаглутид. Оно имитирует гормон, который регулирует уровень сахара и блокирует аппетит.

Т.е. вы съедаете меньше просто потому, что не хочется. Это не сила воли, а сила инъекции. Один укол в неделю - и вы уже не охотитесь ночью на холодильник.

В применении препарата стали признаваться знаменитости: Илон Маск, Ким Кардашьян, Робби Уильямс и др.

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"Оземпик" стал эдаким "фармацевтическим нетфликсом": один раз попробовал и уже подписался. Только это не сериал, а инъекция с зависимостью и побочками.

Светлана Кашицкая, диетолог:

"Нужно понимать, что люди хотят волшебную таблетку: укололись и сразу вес уходит сам. И именно поэтому здоровые люди стали бездумно покупать этот препарат и применять. А последствий очень много. На первых этапах у 70-80 % возникает тошнота, рвота, диарея, запоры, падает уровень сахара, начинается головокружение, потемнение в глазах, слабость, вялость, человек может вообще терять сознание - это все то, что сопровождает прием этих препаратов".

Тем не менее продажи было уже не остановить. Капитализация датской компании Novo Nordisk, создавшей препарат, превысила 570 млрд долларов, что больше всей экономики Дании. Те, кто действительно страдает от диабета, больше не могут себе позволить препарат из-за взлетевшей цены, а это 300 долларов. Притом что себестоимость укола - менее 5 долларов. Но кого это волнует в райском саду? Да никого. Бабки-то важнее.

Вместо того чтобы обеспечивать доступ к жизненно важному препарату тем, кто в нем действительно нуждается, Novo Nordisk присоединилась к санкционному марафону и прекратила поставки "Оземпика" как в Россию, так и в Беларусь. Но в РФ положили эти ограничения в пакет к остальным санкциям и изобрели свои аналоги в разы дешевле - "Квинсента" и "Семавик". Это позволило обеспечить потребность на внутренних рынках. Но, что важно, для тех, кому это нужно по показаниям.

Алла Шепелькевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51e59a99-2835-42ce-a9a9-d95762cb72d1/conversions/4782eb83-8c8e-4eb0-9034-3680b57607a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51e59a99-2835-42ce-a9a9-d95762cb72d1/conversions/4782eb83-8c8e-4eb0-9034-3680b57607a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51e59a99-2835-42ce-a9a9-d95762cb72d1/conversions/4782eb83-8c8e-4eb0-9034-3680b57607a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51e59a99-2835-42ce-a9a9-d95762cb72d1/conversions/4782eb83-8c8e-4eb0-9034-3680b57607a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алла Шепелькевич, профессор кафедры БГМУ, доктор медицинских наук:

"На сегодняшний день в Беларуси генерические препараты - российского производства. Наши пациенты часть покупают в России, но есть и официальное разрешение на завоз в Беларусь. В наших аптеках есть "Семавик" по рецепту. Эти препараты становятся более доступными и это хорошо, потому что если говорить об их правильном назначении, это очень перспективная группа препаратов, спасающая жизнь".

По ее словам, белорусский доктор отличается тем, что думает, как лечить, а не как следовать трендам.

Если вы все-таки решили следовать трендам, важно понимать: без изменения образа жизни и пищевого поведения эффект будет временный. Отменили уколы, вес возвращается.

Светлана Кашицкая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5eb99864-5194-483e-af50-e15c3782d63c/conversions/cf804dad-a983-464a-9b69-83b94e8afc51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5eb99864-5194-483e-af50-e15c3782d63c/conversions/cf804dad-a983-464a-9b69-83b94e8afc51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5eb99864-5194-483e-af50-e15c3782d63c/conversions/cf804dad-a983-464a-9b69-83b94e8afc51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5eb99864-5194-483e-af50-e15c3782d63c/conversions/cf804dad-a983-464a-9b69-83b94e8afc51-xl-___webp_1920.webp 1920w

"30 % людей вообще не худеют, если они не приходят к сбалансированному рациону питания и не добавляют физическую активность, - заметила Светлана Кашицкая. - Неужели вам не страшно гробить свое здоровье просто потому, что сегодня это делают звезды, возможно, это престижно, потому что дорого. Начните с маленьких шагов, каждый день начните ходить по одному часу, возьмите пару полезных привычек: вода перед каждым приемом пищи, овощи. Начните с малого - вы уже увидите результат".

Диетолог также добавила, что препараты влияют на мозг, люди уходят в страшные депрессии. А еще "Оземпик" убирает не только жир, но и мышцы. "Кожа обвисает. А когда вы возвращаетесь к питанию, все это заполняется жиром. У меня уже большое количество клиентов, которые плачут после применения "Оземпика", - поделилась она.