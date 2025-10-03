Политолог Мендкович рассказал о причинах разногласия между странами - членами ЕС

"На текущий момент в западном блоке стран присутствуют фундаментальные разногласия как между Старым и Новым Светом, так и между странами. Чем объясняется нескоординированная политика на самых разных неоколониальных направлениях? И в борьбе против России, и в борьбе против Китая, и в борьбе против Ирана. Страны сталкиваются все с более жесткими противоречиями рыночных экономик, кризисами перепроизводства, борьбой за рынки. И из-за этого не могут согласовать единую линию. В 2022 году коалиция против России и Беларуси казалась монолитной, но сейчас мы видим ее явный распад".