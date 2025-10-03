Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Политолог Мендкович рассказал о причинах разногласия между странами - членами ЕС

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия)
Недавний саммит политического сообщества ЕС показал явный раскол среди его участников. Послушаем мнение эксперта

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"На текущий момент в западном блоке стран присутствуют фундаментальные разногласия как между Старым и Новым Светом, так и между странами. Чем объясняется нескоординированная политика на самых разных неоколониальных направлениях? И в борьбе против России, и в борьбе против Китая, и в борьбе против Ирана. Страны сталкиваются все с более жесткими противоречиями рыночных экономик, кризисами перепроизводства, борьбой за рынки. И из-за этого не могут согласовать единую линию. В 2022 году коалиция против России и Беларуси казалась монолитной, но сейчас мы видим ее явный распад".

