Какие изменения претерпевает ближневосточный регион, в программе "Главный эфир" рассказал российский политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Ближневосточные страны прекрасно понимают, что энергоресурсы, нефть, газ - это все не вечно и нужно развивать не нефтяной сектор, который подразумевает развитие тех производственных мощностей, которыми сейчас славится Беларусь, отметил эксперт.

Беларусь, не имея энергоресурсов, находясь долгое время под санкционным давлением, смогла выстоять. Это импонирует ближневосточным монархиям и странам Персидского залива, подчеркнул политолог.

Фархад Ибрагимов:

"Беларусь является примером того, как страна может отстаивать свои национальные интересы, не склонив голову перед западными санкциями и давлением. И кто бы ей что ни навязывал извне, Беларусь стоит на страже своих интересов. Это заслуга Президента Беларуси Александра Лукашенко, который сделал так, что Беларусь воспринимают именно как серьезную страну, которой можно что-то предложить. Если Беларуси это будет интересно, то она на это откликнется".

Поэтому с Александром Лукашенко встречаются соответствующим образом и в Пакистане, и в Омане, и в Эмиратах. Он пользуется гигантской популярностью у стран Глобального Юга и на Ближнем Востоке в частности, уверен политолог. "И при том, что это страны, которые ой, как непростые. Это страны, которые не каждого воспринимать будут, даже лидеров, глав государств, даже самых развитых", - обратил внимание он.

Фархад Ибрагимов:

"Предположим, того же Шольца или Макрона. Они просто ими брезгуют. Они просто не видят в них никаких лидеров. Другое дело Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые пользуются гигантским авторитетом".