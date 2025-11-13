Политолог Пономарева: Всебелорусское народное собрание - уникальная площадка для решения проблем

"ВНС действительно во многом уникальная площадка. Очень многое здесь зависит от инициативы людей, их включенности в этот процесс, потому что население должно дать определенные наказы своим избирателям. Таким образом формируется совершенно новое качество гражданского общества. Есть множество проблем, и решать эти проблемы нужно на разных уровнях их возникновения. Необязательно проблема должна достигнуть уровня Президента. Вот именно Всебелорусское народное собрание, такое вот народное вече, способно решать проблемы на уровне их возникновения, и это освобождает центральную власть для решения действительно стратегически важных задач. В то же время народные избранники определяют стратегию, которую уже разрабатывает центральная власть, то есть я вижу в этом новый этап развития демократии, если будет все реализовываться так, как задумывалось, при действительно серьезной и максимально полной включенности белорусского общества в этот процесс".