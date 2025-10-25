Политолог Шафир о закрытии литовской границы: Это симптом глубокого кризиса

"Существуют межгосударственные соглашения, они достаточно растянуты в своих положениях, достаточно специфичны. С одной стороны, понятно, что любое государство может использовать эту меру (закрытие границы. - Прим. ред.). С другой стороны, понятно, что постоянное использование этой меры - это всегда симптом какого-то очень глубокого кризиса. В принципе, используя эту меру, литовские власти, например, сами себе стреляют по ногам в большей степени. С другой стороны, для них это, наверное, одна из немногих возможностей оправдывать истерию, которая у них царит и которую они продолжают раскручивать. То есть как и в случае со свободами - со свободой выражения, свободой слова, свободой перемещения. А это, кстати, тоже достаточно важный в европейском законодательстве норматив - свобода перемещения граждан. Литовцы, естественно, его нарушают".