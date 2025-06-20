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Политолог: США хотят установить в Иране марионеточный режим
В последние недели внимание всего мира приковано к событиям на Ближнем Востоке. Израиль начал бомбардировки Ирана, в ответ последовали удары с иранской стороны. Гибнут люди, ситуация стремительно обостряется, и перспективы скорого завершения конфликта не просматриваются.
Первопричину стоит искать в 1980-е годы, когда в регионе была заложена "медленная бомба". Сейчас этот часовой механизм подошел к моменту взрыва. Таким мнением поделился американский политолог Стив Самарин в "Актуальном интервью".
"Главная причина - неумение договариваться, попытки решать сложные вопросы простыми методами, говорить языком ультиматумов. Это всегда приводит к войне и человеческим жертвам", - отметил политолог.
Израиль объясняет свои действия необходимостью обороны из-за угрозы ядерной бомбы со стороны Ирана. Однако по словам эксперта, это "хромое" объяснение. Иран открыт для инспекций, руководство страны неоднократно приглашало представителей МАГАТЭ и других международных организаций проверить ядерную программу. В отличие от Израиля, где инспекторы не бывали.
В военном вопросе Израиль подпитывается поддержкой Соединенных Штатов Америки. "Израиль получил карт-бланш на любые действия. Вашингтон заверил руководство Израиля в поддержке любых решений. Когда Дональд Трамп был президентом в первый раз, уже тогда начались опасные игры. Признание Иерусалима столицей Израиля, перенос посольства США - это были знаковые шаги, установившие "мину замедленного действия" в регионе", - заявил Стив Самарин.
На протяжении многих лет цель США - смена неугодного им режима в Иране. Иран стремится к независимости, что не устраивает Вашингтон. Главная задача - установить послушный марионеточный режим, чтобы снять санкции и наладить выгодные отношения, в том числе по нефти.