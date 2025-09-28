Массовые аресты и тотальный контроль. С обысками пришли к кому только могли, а с бабушек и дедушек наварились на штрафах. Неподконтрольные СМИ закрыты, а неугодные чиновники - на рынке труда. Чтобы попасть в эту страну иностранцу, теперь нужно пройти серьезную проверку на лояльность к власти и европейским ценностям.

Такова современная Молдова, живущая под гнетом режима Санду. Как Кишинев превратился в тиранию и чего ждать от парламентских выборов - в рубрике "Полная Европа".

Та самая история, когда антиутопия из книг великих писателей превращается в реальность. Режим готов на все ради сохранения власти. Парламентские выборы в Молдове не менее важны, чем прошедшие годом ранее президентские. Если желтая партия Санду сумеет сформировать и возглавить коалицию, то тиран сохранит в своих руках всю полноту власти. Победа же оппонентов лишит Санду контроля над законодательной властью и правительством, радикально уменьшив тем самым ее влияние на ситуацию в стране. А потому страсти кипят нешуточные, особенно, когда речь заходит о России.

Майя Санду, президент Молдовы:

"Если Россия установит контроль над Молдовой, последствия будут опасными для нашей страны и для всего региона. Пострадают все молдаване, независимо от того, за кого они проголосовали. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свободе передвижения может быть положен конец".

Получается, что благополучие молдован, по версии Санду, это европейские деньги и возможность сбежать за границу, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Замечательная власть, которая даже не пытается сохранить суверенитет своей страны, выставляя на продажу все, начиная с языка, заканчивая национальностью. Неудивительно, что согласно соцопросам, за ее партию голосовать намерены лишь те, кто так или иначе приближен к корыту.

Иван Гучи, активист блока "Победа" (Молдова):

"Молдавские власти находятся в электоральной истерике. За последние 4 года эта власть сумела добить экономику до 0 %, сумела сделать так, чтобы был самый большой отток людей из Молдовы за всю историю, пока существует эта страна, вела политику антинародную, нет никаких серьезных проектов или заявлений, с которыми выходить к людям. Поэтому власть начала пугать людей русским миром".

Вот уж действительно, если бы русского мира не существовало, то его бы следовало создать. Ведь опираясь на несуществующую угрозу, в стране можно воротить буквально что угодно, забывая и забивая на все принципы демократии. Сейчас режим делает ставку на стратегию устрашения. Именно поэтому усиливается давление на оппозицию: проводятся обыски, звучат обвинения в связях с преступными группировками и иностранным вмешательством, распространяются заявления о подкупе диаспоры и готовящихся фальсификациях. Только за одни сутки было проведено более 250 обысков по стране, 74 человека задержаны якобы по делу о подготовке беспорядков. При этом в поле зрения попадают только представители противников действующей власти.

Виорел Чернэуцану, глава Генерального инспектората полиции Молдовы:

"Сегодня я со всей серьезностью заявляю вам, что наш суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее находятся в опасности. Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра, а также за пределами страны. Ежедневно людей травят ложью. Сотням людей платят за то, чтобы они провоцировали беспорядки, насилие и пугали мир".

И знаете, никто ведь не расскажет простым гражданам, насколько жестко желтая власть разделывается с теми, кто выступает против нее. В стране закрыли все оппозиционные СМИ по разным надуманным предлогам, по сути же за правду. Так, в редакции телеканалов "Первый канал в Молдове" и Canal5 провели обыски, изъяли аппаратуру по делу об уклонении налогов и отмывании денег.

Людмила Бельченкова, журналист (Молдова):

"Любую критику в свой адрес они называют фейками, хотя сами не против манипуляций. В этом мы убедились лично, когда посмотрели ролик, который полиция сделала по мотивам обысков в нашем офисе. Сначала в нем показали нашу эфирную аппаратную, редакцию, коридоры. Затем на видео внезапно появился пакет с зеленым веществом, похожим на наркотик. Из-за клипового монтажа складывается впечатление, что некую субстанцию нашли в нашей редакции. Хотя в своем пресс-релизе полиция указала, что вещество изъяли дома у администратора фирмы, о существовании которой, кстати, в нашей редакции ничего не знают. Но ведь люди, как правило, пресс-релизы не читают, а бегло просматривают ролики. Потому все это похоже на войну, которую власть объявила оппозиционным журналистам".

На самом деле войну объявили всем, кто так или иначе умеет мыслить и видеть суть. Чистки проходят везде. Экс-прокурор Молдовы недавно заявила, что именно Санду стоит за ее увольнением. Она обвинила власти в давлении из-за "громких расследований против людей из правящей партии".

Вероника Драгалин, экс-глава антикоррупционной прокуратуры Молдовы:

"Сама президент попросила меня уйти в отставку. И она была очень враждебна ко мне последние полгода моего нахождения там. Я все еще немного сбита с толку, что именно это было. Моя работа на этой должности привела к хорошим результатам. Наш офис предоставлял действительно хорошую статистику".

Санду сделала все, чтобы стерилизовать политическое поле Молдовы. Общество просто не пределе и готово взорваться в любой момент. Градус протестного настроения повышается с каждой новой выходкой режима, а оппозиция аккумулирует силы, чтобы избавить страну от желтой диктатуры.

Марина Таубер, депутат парламента Молдовы:

"Блок "Победы", несмотря на то, что не участвует напрямую в выборах, является решающей силой, которая просто сметет эту власть. Мы сделаем все возможное, чтобы после 28 сентября ПАС и Майи Санду больше в нашей стране не было, потому что это главное зло для нашей страны, для наших сограждан. И я уверена, что осталось всего лишь несколько дней до того момента, как в Молдове начнется новая история".