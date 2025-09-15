3.63 BYN
Польша закрыла границу с Беларусью. Эксперт рассказал, с чем это связано
Польша закрыла границу с Беларусью. Эксперты отмечают, что действия наших соседей продиктованы желанием получить поддержку от Евросоюза.
Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:
"В первую очередь действие Польши было вызвано информационной составляющей, потому что им нужно быстро здесь и сейчас лепить образ врага. Никакой агрессии по отношению к Польше ни со стороны России, ни со стороны Беларуси не то что не было, даже ничего не планировалось на уровне мыслей в силу того, что все прекрасно понимают: Польша - страна НАТО и нарушать статус-кво в рамках нынешнего украинского кризиса, особенно в условиях, когда наблюдается некоторое потепление в отношениях с Вашингтоном, не входит в спектр интересов Российской Федерации".
В связи с этим видно желание Польши занять более активную позицию в политике всего Европейского союза, выпросить дополнительные средства на "укрепление" обороны, а на самом деле просто банально заработать на этом, считает эксперт.