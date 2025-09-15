Польша закрыла границу с Беларусью. Эксперт рассказал, с чем это связано

"В первую очередь действие Польши было вызвано информационной составляющей, потому что им нужно быстро здесь и сейчас лепить образ врага. Никакой агрессии по отношению к Польше ни со стороны России, ни со стороны Беларуси не то что не было, даже ничего не планировалось на уровне мыслей в силу того, что все прекрасно понимают: Польша - страна НАТО и нарушать статус-кво в рамках нынешнего украинского кризиса, особенно в условиях, когда наблюдается некоторое потепление в отношениях с Вашингтоном, не входит в спектр интересов Российской Федерации".