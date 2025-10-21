Польша запретит бандеровскую идеологию? Что кроется за заявлениями Навроцкого - в проекте "По форме"

В Польше будут сажать за бандеровскую идеологию. Навроцкий внес в сейм законопроект. Введение уголовной ответственности направлено на "борьбу с распространением ложных утверждений о преступлениях ультраправых украинских националистических организаций и формирований, которые сотрудничали с Третьим рейхом, в частности, относительно геноцида поляков на Волыни. С одной стороны, подобное заявление заслуживает уважения. Но есть ряд нюансов, которые вынуждают усомниться в высоких ценностях новоиспеченного президента. На сегодняшний день в Польше функционируют около десяти партий с националистическими взглядами, а русофобская политика продолжает поглощать умы общества. Об идеологии польской эксклюзивности - в новом выпуске "По форме".

Факельное шествие польских националистов в ноябре 2016-го, многотысячный марш польских националистов в Варшаве в ноябре 2024-го, протесты ультраправых в Польше против миграционной реформы ЕС в июле 2025-го. Это несколько эпизодов маршей польских националистов в разные годы. Проходят они ежегодно вот уже почти 15 лет. Организаторы - крайне правые ультранационалистические организации и партии, а их в Польше немало, но об этом позже.

Десятки тысяч людей выходят на улицы с определенной идеей, каждый год новый девиз. Например: "Польша для поляков!", "Наша цивилизация - наши правила", "Польша еще не погибла", "Сильный народ - Великая Польша", "Польша - бастион Европы" и все в таком ключе. На эти шествия в Варшаву съезжаются националисты из соседних стран. Свои идеи участники шествия выражают не только громко, но и агрессивно: камни, бутылки с зажигательной смесью, петарды в руках. Итог - раненые полицейские и сами участники.

Вам это ничего не напоминает?

Идеология фашизма, нацизма, неонацизма культивируется в Польше не меньше, чем в Украине. Разница в том, что поляки не так открыто демонстрируют свою позицию, скрывая ее от глаз мировой общественности. Поэтому решение президента Польши о рассмотрении законопроекта, запрещающего бандеровскую (синоним - нацистскую) идеологию и предусматривающего за это уголовную ответственность - это шаг к борьбе с националистическими идеями или ход, чтобы снизить внимание к ультраправым взглядам в своей стране? Ответ не очевиден. Время покажет.

Можно сказать, что основной идеологией Польши всегда была националистическая идея. Вернемся в 1919 год. Уже тогда в период правления Пилсудского страна начала применять гитлеровскую тактику захвата чужих территорий при помощи своей пятой колонны. Достаточно вспомнить оккупацию территорий Советской Социалистической Республики Беларусь, которую проводили легионы маршала Польши. Или, например, "вторжение" поляков в Чехию. Тогда они посчитали себя ровней с Германией и стали строить у себя свое фашистское государство. А для этого надо было отхватить куски у соседей. Вторая мировая разрушила польское государство, но идеи, менталитет общества вскоре вновь возродился в поляках. К слову, из документов Нюрнбергского трибунала 1-й и 2-й батальоны 2-го полка 30-й гренадерской дивизии войск СС были полностью укомплектованы поляками. По мнению экспертов, у трех миллионов поляков дедушка или дядя служили у немцев. А какое число ниточек до сих пор соединяет современную и националистическую Польшу времен Пилсудского? Можно предположить, что такими ниточками опутано полстраны. Эта память генетическая и является той основой, на которой ныне взращивается фашизм.

Сегодня в Польше существует около десяти националистических партий. Их может и больше, но нам никто об этом не расскажет. В открытых источниках упоминаются такие, как "Лига польских семей", "Национальный радикальный лагерь", "Партия регионов", "Всепольская молодежь". Насчет последней. В интернет-источниках указано, что это ультраправая группа, близкая к идеям фашизма и вдохновленная примерами польских национал-демократов. Связана партия с "лигой польских семей", которая еще пару лет назад входила в правящую коалицию (многие из ее членов работали в правительстве и на телевидении). А на сайте одной из польских партий указано, что "Всепольская молодежь" - это ассоциация, объединяющая людей, "которые любят свою родину и преданы католической церкви. Она была возобновлена в 1989 году. Ее целью является воспитание людей, вдохновленных национальными, патриотическими и католическими ценностями".

Все не так однозначно. И порой за красивыми лозунгами и сильными речами спрятаны совершенно иные идеи: расовая дискриминация, разжигание межнациональных конфликтов, политика агрессии, силы и подавления. Далеко ходить не нужно. Стоит взглянуть на сегодняшнюю ситуацию в Польше - русофобия среди населения зашкаливает. Да и к белорусам теплых чувств мало кто испытывает. Машина пропаганды, запущенная польскими властями, работает исправно.