Помогла ли установка видеокамер в такси избежать необоснованных отзывов от пассажиров

В Беларуси создано достаточно гибкое законодательство. Например, недавно завершилось общественное обсуждение постановления в сфере пассажирских перевозок.

В "Актуальном интервью" председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич рассказала, удается ли теперь избегать массовых необоснованных отзывов от пассажиров после установки в салонах такси видеокамер.

В начале беседы эксперт подчеркнула, что ранее наблюдалось большое количество необоснованных жалоб, а транспортная инспекция должна была все равно их рассмотреть и разобраться в ситуации, невзирая на то, что в Беларуси строгое законодательство об обращении граждан и юридических лиц.

Екатерина Станкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/479bb1e8-c907-433a-9ba7-635a2461976a/conversions/0f0bdc16-9070-49d3-84a7-51649d20d664-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/479bb1e8-c907-433a-9ba7-635a2461976a/conversions/0f0bdc16-9070-49d3-84a7-51649d20d664-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/479bb1e8-c907-433a-9ba7-635a2461976a/conversions/0f0bdc16-9070-49d3-84a7-51649d20d664-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/479bb1e8-c907-433a-9ba7-635a2461976a/conversions/0f0bdc16-9070-49d3-84a7-51649d20d664-xl-___webp_1920.webp 1920w Екатерина Станкевич

"С появлением видеокамер в такси, особенно которые снимают салон, часть жалоб отпала. Уменьшилось и снижение рейтинга водителю с целью заработать бонусную поездку, потому что как у перевозчика, так и информационного ресурса, который эти рейтинговые звезды контролирует, появилась возможность это отследить. То есть появилось больше возможности отстоять свои права", - пояснила Екатерина Станкевич.