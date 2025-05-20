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Помогла ли установка видеокамер в такси избежать необоснованных отзывов от пассажиров

Помогла ли установка видеокамер в такси избежать необоснованных отзывов от пассажиров

В Беларуси создано достаточно гибкое законодательство. Например, недавно завершилось общественное обсуждение постановления в сфере пассажирских перевозок. 

В "Актуальном интервью" председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич рассказала, удается ли теперь избегать массовых необоснованных отзывов от пассажиров после установки в салонах такси видеокамер.

В начале беседы эксперт подчеркнула, что ранее наблюдалось большое количество необоснованных жалоб, а транспортная инспекция должна была все равно их рассмотреть и разобраться в ситуации, невзирая на то, что в Беларуси строгое законодательство об обращении граждан и юридических лиц.

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Екатерина Станкевич

"С появлением видеокамер в такси, особенно которые снимают салон, часть жалоб отпала. Уменьшилось и снижение рейтинга водителю с целью заработать бонусную поездку, потому что как у перевозчика, так и информационного ресурса, который эти рейтинговые звезды контролирует, появилась возможность это отследить. То есть появилось больше возможности отстоять свои права", - пояснила Екатерина Станкевич.

Она также отметила, что пассажиры сделались более дисциплинированными. И Министерством транспорта и коммуникации Республики Беларусь принято решение оснастить видеофиксацией внешнего и внутреннего обзора все маршрутные транспортные средства. Это, по словам председателя ассоциации, обеспечивает, с одной стороны, безопасность государства, а с другой, - защиту прав пассажиров, перевозчика и водителя от конфликтных ситуаций, совершения административных правонарушений, попыток страхового мошенничества.

Екатерина СтанкевичАктуальное интервьютакси