После закрытия польской границы въезда в Литву ожидает почти 1 тыс. машин

При провокации Литва может "сразу же" закрыть границу с Беларусью. Такое заявление сделал глава МВД этой республики Кондратович.

Пока же, отметил он, Вильнюс не закрывает работающие пункты пропуска, чтобы "не навредить" гражданам ЕС в Беларуси. При этом белорусская сторона усилила смены для оформления максимального количества транспорта.

Расскажем, что происходит на белорусско-литовской границе.

Непривычно малое количество автомобилей фиксируют на белорусско-литовском направлении после закрытия польского участка границы. Многие выезжающие автомобили с номерами Евросоюза, очень много польских номеров. И чтобы попасть через Литву в Евросоюз, эти автомобили простояли всю ночь в пункте пропуска "Каменный Лог".

Страдают от таких искусственно вызванных очередей обычные люди, рядовые водители и, безусловно, туристы, для которых пересечение границы - это стресс и томительные часы ожидания. Задержки на границе - это не просто затор, сорванное путешествие, опоздание на самолет или на работу.

Кто-то едет на лечение, кто-то - повидать родных. Граница становится серьезной преградой и проблемой. Многие в очереди понимают политическую подоплеку и искусственно вызванные сложности на границе.

Гражданка Германии, ожидающая в очереди, поделилась своим мнением:

"Я 35 лет живу в Гамбурге, проблемы всякие были. Мы приезжали два-три раза в году. В прошлом году были один раз, и в этот раз я тоже приехала. Больше, наверное, уже не сможем. По возрасту. По желанию - да, а по возрасту никак. Границы всегда были нелегким пунктом в нашем путешествии. Но дело в том, что вот такого переполоха не было для людей. Я не знаю, что это, до каких пор будет этот политический вопрос. И почему люди не любят друг друга, я этого никак не могу понять".

Каждые два часа Госпогранкомитет обновляет данные на всех участках границы. Очереди на въезд в Беларусь нигде нет. Единственный работающий пункт пропуска в Латвии свободен на въезд и выезд для всех видов транспорта. Самое загруженное направление как раз литовское. В частности, пункт пропуска "Каменный Лог". Но и здесь очереди не критические. Автомобилей с номерами Брестского региона очень мало, автобусы проезжают, не задерживаясь.

Елена Сергеева, официальный представитель Сморгонской погрангруппы:

"Количество транспортных средств, находящихся в зоне ожидания системы электронной очереди, в данный момент перед пунктом пропуска составляет 180 легковых транспортных средств, 360 грузовых транспортных средств. На въезд в Республику Беларусь очередь отсутствует. В данный момент увеличения транспортного потока не наблюдается".

Всего в двух функционирующих пунктах пропуска с Литвой - "Каменный Лог" и "Бенякони" - очередь составляет около 1 тыс. единиц транспорта. Почти 70 % приходится на грузовой транспорт. Контрольные службы Литвы за сутки оформили 13,28 % большегрузов от нормы. При нормальной работе сопредельной стороны и эта очередь иссякла бы до конца дня.

По данным Госпогранкомитета, за минувшие сутки сопредельная сторона приняла около половины от допустимой нормы легкового транспорта.