Посол Беларуси рассказал, что известно о пропавшей белоруске в Мьянме

Вопрос о пропавшей в Мьянме гражданке Беларуси находится на особом контроле посольства страны во Вьетнаме и Мьянме. Незамедлительно в установленном порядке направлены запросы во внешнеполитические и силовые ведомства этих стран, налажены прямые контакты. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме Владимир Боровиков.

"К настоящему времени известно, что пропавшая вылетела из Бангкока в Янгон 20 сентября. Какой-либо дополнительной, достоверной информации о ее местонахождении и правовом статусе не поступало. В настоящее время разыскные мероприятия в Мьянме продолжаются. При получении релевантных сведений посольство окажет в пределах компетенции вовлеченным гражданам Республики Беларусь всю необходимую помощь и содействие. Обращаем внимание, что загранучреждение оперирует только официальными данными и документами. Приходится только сожалеть о безнравственном и безответственном поведении отдельных лиц по распространению в угоду сиюминутного хайпа неправдивой и непроверенной информации, которая еще больше усиливает страдания родственников и близких пропавших", - отметил Владимир Боровиков.