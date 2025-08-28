"Повороты стали понятнее". Как алмазная развязка в Минске помогла расформировать машинопотоки

Соединить районы Минска между собой, но при этом избежать пробок - именно такая стояла задача, ведь машинопоток мегаполиса увеличивается с каждым годом. Новые магистрали белорусской столицы строят с акцентом на технологии и инженерные расчеты.

Водители Минска уже обсудили новшества в соцсетях, а теперь испытывают новые маршруты вживую и отмечают, что заторов стало меньше.

Развязка истории с затруднением движения и пробками на пересечении Игуменского тракта и МКАД произошла благодаря новому ромбовидному объекту. Об этом водители делятся своими впечатлениями в соцсетях, а Госавтоинспекция отвечает, для чего эта развязка здесь необходима.

Столичные автолюбители отреагировали на новый объект вблизи МКАД мгновенно: кто-то отправился в разведку, чтобы протестировать непривычный для белорусов маршрут, а кто-то (более опытные водители) в роликах делится лайфхаками, как безопасно проехать перекресток.

Съемочная группа "Первого информационного" канала отправилась на место в час пик и поговорила с водителями в формате офлайн. 100 % опрошенных согласились, что это стало правильным решением для данного участка города, которое поможет развести потоки.

"Здесь были сумасшедшие пробки. После реконструкции схема осталась, это не совсем полноценная развязка, не клеверный лист, но все-таки какой-то временный выход. Польза, видимо, будет. Ну, ничего, привыкнем", - посчитал один из автолюбителей.

Еще один водитель обратил внимание, что оказалось удобнее ездить, так как повороты стали более понятными, а еще активнее начали разъезжаться машины, что привело к быстрому расформированию потоков.

Такой способ организации движения в Беларуси использовали впервые, а его главная цель - решить вопрос с заторами в утренние и вечерние часы пик. В ходе экспериментов такая модель, по расчетам, оказалась самой эффективной.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Это проект, который уже внедрен в организацию дорожного движения и который будет существовать и дальше. В случае если он положительно себя зарекомендует, то и в последующем мы будем его применять на других развязках".

Алмазный или дивергентный тип развязки подразумевает, что перед и после эстакады (участка кольцевой) встречные потоки меняются местами, а движение осуществляется по противоположной полосе, что исключает конфликт транспорта при повороте налево.

"Эта развязка была очень загружена трафиком, особенно грузовым транспортом, и требовала внесения корректировок. Теперь развязка позволяет обеспечить бесконфликтное левоповоротное выделение полос (то есть можно поворачивать безопасно налево, при этом пропускная способность увеличилась на 30 %). Сама развязка, по нашим подсчетам, в настоящее время увеличила свою пропускную способность порядка 50 %, что является хорошим показателем и благоприятно повлияет на безопасность дорожного движения и на МКАДе, и на Игуменском тракте, и на улице Бабушкина", - разъяснил Сергей Бабич.

За движением по данному объекту в режиме 24 часа в сутки внимательно следят онлайн сотрудники Центра мониторинга дорожной обстановки. В случае затруднений в движении оперативно вносят корректировки в светофорное регулирование.

Юрий Благушка, начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Сеть видеокамер республиканской системы мониторинга общественной безопасности позволяет контролировать дорожную обстановку на территории Минска, а также выявлять правонарушения, допускаемые водителями и пешеходами на уличной дорожной сети столицы. Видеокамера также позволяет осуществлять мониторинг на проблемном новом участке. В режиме реального времени мы отслеживаем обстановку на пересечении и вносим определенные корректировки".

В Минске существует несколько стандартных вариантов развязок - от обычных перекрестков до турбинно-кольцевых и многоуровневых конструкций в виде клеверного листа. Каждая выполняет свою функцию в зависимости от загруженности участка дорожной сети. Постепенно трафик города запускают по новым, оптимизированным и более современным рельсам.