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"Появятся новые имена, неизвестные ранее". На Буйничском поле стартовал 31-й поисковый сезон
Факты зверств фашизма и тяжелых боев до сих пор хранит наша земля, как и героев, отдавших свои жизни за Родину. На мемориале "Буйничское поле" стартовал 31-й поисковый сезон.
Начался он с вахты памяти. Военные 52-го специализированного батальона Минобороны совместно с участниками Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру" поклонились подвигу советских воинов. Здесь в июле 1941-го красноармейцы и ополченцы 23 дня сдерживали немецкую армию. Только в одном бою было уничтожено 39 танков. Поисковикам предстоит открыть новые места сражений.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру":
"У нас запланированы работы здесь, на Буйничском поле, в Чаусском районе на Проне, Осиповичский район, Быховский. Т.е., по сути, те боевые районы, где мы работаем каждый год. В этот сезон мы подготовились основательно. И думаю, он будет результативным - появятся новые имена, неизвестные ранее, погибших и пропавших без вести бойцов Красной армии".
Благодаря поисковым экспедициям на территории Могилевской области за эти годы удалось найти места гибели свыше полутора тысяч бойцов. Установлено 155 имен героев, считавшихся пропавшими без вести.