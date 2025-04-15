"Появятся новые имена, неизвестные ранее". На Буйничском поле стартовал 31-й поисковый сезон

Факты зверств фашизма и тяжелых боев до сих пор хранит наша земля, как и героев, отдавших свои жизни за Родину. На мемориале "Буйничское поле" стартовал 31-й поисковый сезон.

Начался он с вахты памяти. Военные 52-го специализированного батальона Минобороны совместно с участниками Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру" поклонились подвигу советских воинов. Здесь в июле 1941-го красноармейцы и ополченцы 23 дня сдерживали немецкую армию. Только в одном бою было уничтожено 39 танков. Поисковикам предстоит открыть новые места сражений.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру":

"У нас запланированы работы здесь, на Буйничском поле, в Чаусском районе на Проне, Осиповичский район, Быховский. Т.е., по сути, те боевые районы, где мы работаем каждый год. В этот сезон мы подготовились основательно. И думаю, он будет результативным - появятся новые имена, неизвестные ранее, погибших и пропавших без вести бойцов Красной армии".