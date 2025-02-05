Правительство Беларуси рассмотрело Национальную стратегию устойчивого развития до 2040 года

Экономика Беларуси в последние годы растет темпами выше среднемировых. ВВП за 2024 год плюс 4 %. В нынешнем году мы ставим себе ориентиры выше. И эту планку планируем не снижать в ближайшие 15 лет.

5 февраля в правительстве рассмотрели Национальную стратегию устойчивого развития до 2040 года. Главная задача - сделать документ работающим, ведь задачи в нем непростые: рост ВВП, инвестиций и экспорта вдвое, цифровой экономики - в 3 раза, доли высокотехнологичных производств - до 50 %, а средней продолжительности жизни почти до 80,5 года (на 6 лет больше, чем сейчас).

Важно видеть наперед, чтобы планировать пошагово, что нужно сделать и как, оценивая ресурсы и возможности для той или иной цели. Стратегия устойчивого развития Беларуси до 2040 года - ориентир для всех отраслей на 15 лет вперед, где главное - это человек, экономика и экология. По сути эффективное взаимодействие этих трех составляющих и должно давать результат, который уже прописан в отдельных программах с цифрами и процентами. Ключевая из них - программа социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Ускоренное развитие и внедрение цифровых технологий

Концепцию до 2030 года планируют рассмотреть в правительстве в апреле. А стратегию премьер назвал базисом для долгосрочного планирования, который должен обеспечить национальную безопасность и создать условия для высоких стандартов качества нашей жизни.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Мир сегодня идет по пути деглобализации. Идут, как вы видите, торговые войны так называемые. Рынки закрываются. Доминирующей стратегией становится протекционизм. Создаются новые блоки, которые активно формируют свои новые стандарты и правила, внедряют основы для развития собственных технологий".

"Учитывая структуру нашей экономики, становится очевидным, что для нас ключевым является ускоренное развитие сферы инноваций, внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности государства, - подчеркнул премьер-министр. - Потому что отвечать на глобальные уже имеющиеся вызовы и те, которые возникнут в ближайшее время, традиционными мерами уже не очень получается".

Комплексная трансформация экономики и мышления

Премьер говорил о комплексной трансформации не только экономики, но и мышления. Работа над стратегией стартовала в 2023-ем. Учитывали и нынешний уровень развития, и что важно сделать для формирования интеллектуальной экономики.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Ставим амбициозные цели: войти в топ-50 стран по уровню ВВП на душу населения с учетом ППС. Это очень амбициозная задача, это рост в два раза за 15 лет. Это не значит, что надо будет произвести в два раза больше чего-то, каких-то продуктов. Ключевое - это достичь качественного роста. Например, предусмотрено существенно увеличение роботизации - более 150 станков на 10 тыс. человек. Если этого не будет достигнуто, конечно, такого результата не будет. Для того чтобы в два раза вырасти, надо новое качественное образование, соответствующее потребности будущих вызовов со стороны реального сектора".

Беларусь в топ-30 стран по выполнению Целей устойчивого развития

Под экономику будущего нужны и кадры, которые с цифрой на ты. А значит корректировка учебных программ нужна уже сегодня. Каждый регион тоже представит свое видение себя в будущем, и это станет частью общей цели. Многое, безусловно, сделано, ведь стратегия перекликается с Целями устойчивого развития ООН. По их выполнению Беларусь вошла в топ-30 стран мира.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению ЦУР:

"Наше государство является одним из лидеров в достижении Целей устойчивого развития в мире. Четыре показателя из 17 достигнуты на 100 %. Подобными показателями не каждое так называемое развитое европейское и североамериканское государство может похвастаться".

Внедрение принципов циркулярной экономики