Православные верующие отмечают Медовый Спас

По народной традиции, именно с этого дня можно пробовать мед нового урожая, который принято освящать в храмах. Главный же смысл праздника - духовный. По-церковному календарю 14 августа отмечают Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Также в церкви 14 августа вспоминают пострадавших за веру мучеников Маккавейских. Поэтому и в связи с созреванием урожая, этот Спас называет еще и Маковым. Медовый (Маковый) праздник начинает череду православных Спасов - впереди еще Яблочный и Ореховый (Хлебный).