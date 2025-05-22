Правозащитник рассказал, нужно ли Беларуси подать в суд для компенсации ущерба от санкций ЕС

В отношении Республики Беларусь уже давно вводятся незаконные санкции со стороны Европейского союза. Должна ли страна запросить компенсацию за причиненный ущерб от действий ЕС, рассказал правозащитник, доктор юридических наук парижского университета Сорбонна Станисловас Томас в "Актуальном интервью".

Как отметил эксперт, санкций сейчас против Беларуси много, и из-за них есть определенные потери. Санкции, введенные, например, из-за разбирательств по делу Романа Протасевича, действуют уже 4 года и были применены с целью освобождения заключенного. "Но это абсурдное требование. Беларуси следовало с самого начала подавать жалобы, как только появились эти санкции", - считает правозащитник.

Станисловас Томас:

"Белшина" в прошлом году выиграла дело в суде Европейского союза о снятии санкций. Только вот европейцы снимают санкции, а потом вводят новые против того же субъекта экономики. И я бы сказал, что основная проблема в том, что белорусы никогда не требовали компенсации ущерба за эти санкции".

Получение компенсации кажется фантазией, чем-то невозможным. Но это неправильная точка зрения, по мнению доктор юридических наук: "Если мы берем Международный арбитражный суд (МАС), то Европейский союз, Литва всегда выплачивают компенсации. А они бывают огромные у европейских предпринимателей, у инвесторов, которые обращаются в Международный арбитражный суд. Там речь идет о миллиардах евро, и Европейский союз, и страны ЕС всегда это выплачивают".