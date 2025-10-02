3.66 BYN
Предпринимательство, образование и волонтерство - какие еще вопросы решает молодежь стран СНГ и ЕАЭС
Минск 2 октября сделал ставку на самую активную часть пространства.
Третий молодежный форум СНГ и ЕАЭС проходит в нашей столице. Беларусь, Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан принимают участие.
Сколько студентов у нас учится из этих стран? Кто получает гранты? В каком году станем молодежной столицей? И быть ли Фестивалю волонтерского движения?
Каждый пятый и шестой житель евразийского пространства - это представитель молодежи. Долгое время такая внушительная и активная группа оставалась вне фокуса интеграционных процессов.
Понятно, было общение и среди студентов, и среди молодых предпринимателей. 30 сентября Александр Лукашенко, встречаясь с премьерами СНГ и ЕАЭС, назвал их генералами экономики. В таком случае участники нынешнего молодежного форума, ну если не младшие лейтенанты, то точно надежные солдаты. И каждый на своем уровне заинтересован в такой интеграции.
На участие здесь сегодня подавали заявки всего около 100 человек. Возраст от 18 до 31. Это предприниматели, руководители молодежных центров, ученые-исследователи, журналисты и блогеры, лидеры молодежных организаций. В Минск форум приехал из российского Сочи. Начиналось все в кыргызском Чолпон-Ате. Сходу сегодня назовут игры стран СНГ, они в эти дни проходят в Азербайджане.
Казахстан в ноябре примет проект "100 идей для СНГ"
Банк данных предложений уже сформирован, что важно, практическое применение. По итогу они получат не только в своих странах, но и на всем пространстве Содружества.
Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ: "Вопрос, который сейчас актуален и развивается в рамках СНГ, - стимулирование молодежного предпринимательства. За последнее время такие мероприятия осуществлены и в Республике Беларусь, в Минске, и в Кыргызстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане".
Интересовались сегодня, как проявить себя волонтерам. Это дело добровольное, по велению души и сердца. В следующем году ждем фестиваль волонтерского движения. Правительствами поддержанным.
Прозвучала идея создать ассоциацию детских технопарков
Прозвучала идея создать ассоциацию детских технопарков, ну и большинство участников форума, это все-таки еще студенты, поэтому говорили и про гранты на обучение. На начало года их 37 у стран СНГ. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия. Есть сетевой университет. В этом проекте 47 вузов из 7 стран.
Факт
На 1 января всего в Беларуси обучается около 35 тыс. иностранных студентов под 15 тыс. из СНГ.
Наша страна в этом году председательствует в ЕАЭС. Президент Беларуси на неделе призвал страны ЕАЭС и СНГ держаться друг друга и не бежать в разные стороны. Экономика главная, но не без молодежи.
"Давайте не потеряем то, что наработано предыдущими поколениями наших людей. Давайте сохраним то, что у нас есть. Наши экономические отношения, наш экономический фундамент. Ну, а если понемножку будем добавлять, беря на других рынках, это хорошо. Но это очень сложно сегодня. Вся проблема наших конфликтов, войн и прочее - основа экономическая. Идет передел мира, идет конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли, а выстоять только можем вместе", - подчеркнул белорусский лидер.
Программа молодежного форума включает панельные дискуссии, темы, опять же, молодежное инициативное предпринимательство, общее медиапространство, угрозы и риски цифровизации, перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ и ЕАЭС.
3 октября работа площадок продолжится на геофаке БГУ. Пройдет вебинар по искусственному интеллекту. Завершится форум уютным ужином в формате национальных культур стран СНГ и ЕАЭС.
Делегации привезли с собой соответствующую атрибутику, костюмы, подготовили творческие, креативные номера. Молодежь не забывает о своих корнях и использует любую возможность, чтобы знакомить друг друга. Каждый со своей.