Председатель ГТК рассказал, находится ли граница Беларуси под надежным ключом
В апреле 2025 года через белорусскую границу пытались провезти полтонны взрывчатки. Много ли белорусские таможенники арестовывают товаров на границе, насколько граница Беларуси находится под надежным замком, на эти вопросы в проекте "Разговор у Президента" ответил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.
Он сообщил, что на эту тему состоялся серьезный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого Владимир Орловский ему доложил, что контроль на въезд в страну со стороны Европейского союза отлажен очень четкий и жесткий. "Большинство запрещенных веществ ввозятся через границу Беларуси для дальнейшего их вывоза в Российскую Федерацию. Так было и со взрывчаткой, которую ввозили для создания диверсии на российской территории, а также и с крупными партиями наркотиков, психотропов, которые задерживали в 2025 году", - пояснил председатель ГТК.
Владимир Орловский заявил, что последним стало задержание порядка 637 кг сильнейшего психотропа, которое из Латвии следовало через белорусскую границу и которое предназначалось для России.
Но Беларусь и Россия - Союзное государство, поэтому помогают друг другу. В данном случае в сохранении защищенности и безопасности СГ в том числе участвуют и белорусские таможенники. Председатель ГТК обратил внимание, что большие задержания, о которых рассказывают в прессе, - это кропотливая работа. "Бывает, найдут 5-10 тайников, в которых ничего не будет, а в 11-м как раз окажется взрывчатка. Это кропотливая ежедневная работа, на которую настроена и техника, и люди", - подытожил Владимир Орловский.
Фото: sputnik.by