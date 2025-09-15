Предусмотрены Wi-Fi и душ: как в Беларуси облегчают ожидание пересечения границы с ЕС

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3b5f36-4a43-4498-88ec-68fc6ecb6cd5/conversions/bdc3d3a2-ce55-4b6a-846f-4618a584ef95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3b5f36-4a43-4498-88ec-68fc6ecb6cd5/conversions/bdc3d3a2-ce55-4b6a-846f-4618a584ef95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3b5f36-4a43-4498-88ec-68fc6ecb6cd5/conversions/bdc3d3a2-ce55-4b6a-846f-4618a584ef95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c3b5f36-4a43-4498-88ec-68fc6ecb6cd5/conversions/bdc3d3a2-ce55-4b6a-846f-4618a584ef95-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Очереди на белорусско-польской границе достигали из 5-6 тыс. машин. Не так легко выехать из Беларуси и в прибалтийские страны. Есть ли возможность с белорусской стороны ускорить и облегчить этот процесс, рассказал в проекте "Разговор у Президента" председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

"Летом 2025 года, особенно на польском направлении, очереди доходили до 7-8, а то и 10 суток ожидания. Стояли и легковые машины, и автобусы. Конечно, это очень серьезная нагрузка на лиц, пересекающих границу. На литовском, латвийском направлении было ожидание поменьше - где-то до суток доходило. Но для обычных людей, которые пересекают границу с детьми, это является проблемой", - подчеркнул председатель ГТК.

По словам Владимира Орловского, в Беларуси создается все для комфортного ожидания в очередях. По его заверениям, заканчивается уже по всей границе обустройство площадок для ожидания выезда транспортных средств. В 2025 году закончится строительство площадки (обещают сдать в декабре 2025-го) на 280 автомобилей на польском направлении в пункте пропуска "Варшавский мост". А для грузов перед пунктом пропуска "Козловичи" строят еще большую площадку. Она будет вмещать почти 800 грузомест для 800 фур (ее планируют сдать в январе 2026 года).

"На этих площадках создаются самые современные условия - санитарные узлы, душ, Wi-Fi. В 2025-м на польском направлении также отработали технологию, при которой автомобиль после регистрации в электронной очереди отпускался. А человек мог ехать туда, где ему удобнее ожидать пересечение границы. Это сняло напряжение во многом, потому что простоять 7-8 суток на границе в машине… У людей сдавали нервы", - отметил председатель ГТК.