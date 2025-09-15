3.63 BYN
Предусмотрены Wi-Fi и душ: как в Беларуси облегчают ожидание пересечения границы с ЕС
Очереди на белорусско-польской границе достигали из 5-6 тыс. машин. Не так легко выехать из Беларуси и в прибалтийские страны. Есть ли возможность с белорусской стороны ускорить и облегчить этот процесс, рассказал в проекте "Разговор у Президента" председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.
"Летом 2025 года, особенно на польском направлении, очереди доходили до 7-8, а то и 10 суток ожидания. Стояли и легковые машины, и автобусы. Конечно, это очень серьезная нагрузка на лиц, пересекающих границу. На литовском, латвийском направлении было ожидание поменьше - где-то до суток доходило. Но для обычных людей, которые пересекают границу с детьми, это является проблемой", - подчеркнул председатель ГТК.
"На этих площадках создаются самые современные условия - санитарные узлы, душ, Wi-Fi. В 2025-м на польском направлении также отработали технологию, при которой автомобиль после регистрации в электронной очереди отпускался. А человек мог ехать туда, где ему удобнее ожидать пересечение границы. Это сняло напряжение во многом, потому что простоять 7-8 суток на границе в машине… У людей сдавали нервы", - отметил председатель ГТК.
Но на этом останавливаться не собираются. Как он обозначил, сейчас прорабатывается более новая технология - удаленная регистрация, чтобы ради нее не нужно было ехать на границу и заезжать на площадку и там уже регистрироваться. "Надо будет просто зайти в интернет, зарегистрироваться, оплатить 0,3 базовых величины за регистрацию в электронной очереди и уже по сигналу двигаться в сторону границы и пересекать ее", - сообщил Владимир Орловский.