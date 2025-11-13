Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Премия "За дело!": самых активных представителей молодежи наградили в Минске

Ежегодная премия "За дело!" прошла в Минске на площадке обновленного историко-культурного комплекса "Лошицкий". Награды получили около 70 представителей столичной молодежи. Номинаций было 8, среди них гражданско-патриотическое воспитание и трудоустройство.

"Активисткой Союза молодежи я являюсь уже более 10 лет. В 2014-м я вступила в ряды БРСМ, и с этого началась моя самая яркая и насыщенная сначала школьная, затем студенческая, а после рабочая жизнь. В БРСМ я занимаюсь информационной повесткой, что в наше время, на мой взгляд, самое важное", - рассказала активистка Минской городской организации БРСМ Анна Трухан.

активистка Минской городской организации БРСМ Анна Трухан

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

"Широкий перечень номинаций, это все направления деятельности БРСМ, начиная от ребят, которые, не боясь идти в коллективы, проводят гражданско-патриотическое воспитание - каждый день с нашей молодежью разговаривают в трудовых коллективах. Несут идею Союза молодежи ребята, которые работают в информационном пространстве, наши волонтеры, бойцы студенческих отрядов. Ни одна категория молодежи, ни одно направление деятельности сегодня не остались незамеченными".

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

"У ребят слова не расходятся с делом, т. е. им доверяют, и из-за этого возникает желание приобщиться к тем проектам, которые уже реализовываются не один год. БРСМ уже заявил о себе как о мощном движении, а не просто организации. Прежде всего это обеспечение занятости".

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов

В 2025 году Минской городской организации БРСМ исполнилось 23 года. За этот период ряды активистов пополнили более 130 тыс. человек.

