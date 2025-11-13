Премия "За дело!": самых активных представителей молодежи наградили в Минске

Ежегодная премия "За дело!" прошла в Минске на площадке обновленного историко-культурного комплекса "Лошицкий". Награды получили около 70 представителей столичной молодежи. Номинаций было 8, среди них гражданско-патриотическое воспитание и трудоустройство.

"Активисткой Союза молодежи я являюсь уже более 10 лет. В 2014-м я вступила в ряды БРСМ, и с этого началась моя самая яркая и насыщенная сначала школьная, затем студенческая, а после рабочая жизнь. В БРСМ я занимаюсь информационной повесткой, что в наше время, на мой взгляд, самое важное", - рассказала активистка Минской городской организации БРСМ Анна Трухан.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

"Широкий перечень номинаций, это все направления деятельности БРСМ, начиная от ребят, которые, не боясь идти в коллективы, проводят гражданско-патриотическое воспитание - каждый день с нашей молодежью разговаривают в трудовых коллективах. Несут идею Союза молодежи ребята, которые работают в информационном пространстве, наши волонтеры, бойцы студенческих отрядов. Ни одна категория молодежи, ни одно направление деятельности сегодня не остались незамеченными".

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

"У ребят слова не расходятся с делом, т. е. им доверяют, и из-за этого возникает желание приобщиться к тем проектам, которые уже реализовываются не один год. БРСМ уже заявил о себе как о мощном движении, а не просто организации. Прежде всего это обеспечение занятости".

