"Прикоснуться к каждому" - директор детского дома рассказала, в чем видит цель своей работы

О чем мечтают дети, обделенные родительской любовью и вниманием? Вот уже около 5 лет директор столичного детского дома № 5 ищет ответы на этот вопрос.

Наталья Хурсевич всю свою жизнь посвятила образованию детей. В прошлом школьный педагог, а теперь работает мамой для полсотни мальчишек и девчонок. По комнатам видно, что работники детдома стараются сделать атмосферу максимально домашней.

Наталия Хурсевич, директор детского дома № 5 г. Минска:

"Конечно, для меня это было все новое, интересное, и, наверное, поэтому я и согласилась. Но еще потому, что сама давно живу без родителей, и так подумала, что там, на небесах, моя мама решила, что я тоже должна помогать таким людям, как я, в какой-то степени стать их мамой".

Наталия Хурсевич призналась, что работа сложная, но интересная. Одинаковых дней здесь не бывает, а каждый ребенок - это уникальная судьба: "Цель моей ежедневной работы - в прямом или в переносном смысле прикоснуться к каждому ребенку, чтобы он почувствовал, что он нужен, что он важен, что о нем помнят".

Подготовить ребят ко взрослой жизни и максимально социализировать детей, оказавшихся в непростых жизненных условиях - задача приоритетная, но не единственная. На базе детского дома работают предметные кружки, где помогают с домашним заданием и поступлением, а еще музыкальная детская школа и кабинет кулинарии. В общем, все, что необходимо для развития талантов детей и их максимальной занятости.

"Здесь не могут работать равнодушные люди. Здесь люди с огромной душой, с огромным сердцем, начиная от рабочего по комплексному обслуживанию зданий, заканчивая заместителем директора. У нас замечательная команда по футболу, которая представляет нашу страну на международных соревнованиях, и мы готовим эту команду именно здесь. Мы с гордостью ездим, с нашим флагом, и рассказываем, что и в Республике Беларусь есть такие замечательные юные футболисты. Надеюсь, что будущее нашего футбола", - отметила Наталия Хурсевич.

Для большинства из них детский дом стал родным, где им всегда рады. Бывший воспитанник Дмитрий Зубиков, так сказать, в родных пенатах, гость частый. Дима еще в 14 лет понял, что его будущее - высокие технологии. К этому и стремился. Покинул стены детского дома три года назад, ныне учащийся столичного колледжа.

"Здесь появились курсы по тестированию - это высшее программирование. Я тогда загорелся поступить в Минский радиотехнический колледж и начал готовиться", - рассказал бывший воспитанник детского дома № 5 г. Минска Дмитрий Зубиков.

Самостоятельная жизнь молодому парню вполне по плечу. В общежитии проживает бесплатно, говорит, учеба дается легко. А еще впереди у Дмитрия приятные хлопоты - молодой человек готовится к новоселью. Решить жилищный вопрос помогло государство.

"Узнал я про это в начале декабря. Мне позвонили, сказали, мол, если хотите, можете приехать посмотреть квартиру. Я поехал, посмотрел, хорошая квартира, мне понравилась. Я сказал, что беру", - поделился Дмитрий Зубиков.

На социальное жилье сегодня могут полагаться многие, и дети, оставшиеся без родительской опеки, обязательно находятся в числе претендентов. Также можно рассчитывать на помощь в строительстве собственных квадратных метров. Этим гарантии от государства не ограничиваются, есть льготы в образовании, например, зачисление вне конкурса, но здесь свои условия. Также предусмотрены дополнительные гарантии в трудоустройстве.