Пример для других: в Минске состоялось чествование военнослужащих срочной службы

24 октября в Минске состоялось чествование военнослужащих срочной службы из числа увольняемых в запас. 60 солдат и сержантов, добившихся лучших результатов по итогам учебного года, прибыли из военных гарнизонов страны.

На торжественной церемонии министр обороны Виктор Хренин подчеркнул, что год воинского мастерства был не простым, но именно в такое время появляется характер воина.

Вместе с парнями на приеме были их матери, которые все это время мысленно проходили службу вместе с сыновьями.

В эти дни солдат и сержантов, завершивших срочную службу, чествуют также на уровне командований, соединений и воинских частей во всех военных гарнизонах страны.