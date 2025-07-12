Принятие 64 законопроектов и десятки международных встреч: как прошел парламентский год в Беларуси

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Всего за один парламентский год, который по праву можно назвать продуктивным и насыщенным, было сделано многое для роста благосостояния белорусов, укрепления экономики и создания правовой базы для реализации проектов в рамках многовекторной внешней политики.

Всего в парламенте Беларуси полностью приняли и одобрили 64 законопроекта, а еще провели десятки международных встреч и работу с населением, активно поучаствовали в важнейших общественно-политических событиях Беларуси. Но красной нитью парламентского года проходит 80-летие Великой Победы.

Одобрение законопроекта по вопросам ветеранов

"Мы всегда говорим, что Беларусь в годы ВОВ пережила боль и страдания. Нам необходимо и далее сохранять историческую память, которую несли через предыдущие годы все 80 лет. Я уверена, что белорусы будут передавать ее из поколения в поколение", - сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Парламентарии принимали заявления, выступали с высоких трибун на международных площадках, неся идеи укрепления мира и согласия. Кстати, ряд законодательных инициатив тоже этому посвятили. Среди них есть законопроект по вопросам ветеранов, в котором говорится о совершенствовании мер соцзащиты, предоставлении дополнительных льгот для ветеранов и тех, кто пострадал от последствий войны. В числе ключевых нововведений прописано установление статуса участника Великой Отечественной войны и предоставление гарантий награжденным орденами и медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу.

Зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков заявил, что очень важно вовремя и адресно направлять помощь гражданам, нуждающимся в ней. В Беларуси усиливается материальная составляющая для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих. Надо отметить, что все пожелания и предложения, внесенные различными ветеранскими организациями и гражданскими лицами, были отражены в законопроекте. Кроме того, работникам, которые были направлены в Афганистан с декабря 1979-го по декабрь 1989-го, установили надбавку 100 % минимальной пенсии по возрасту.

Принятие закона "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне"

80-летие Победы с особым чувством свободы стало для порядка 8 тыс. осужденных. Ярким примером гуманной политики государства стал закон об амнистии.

"Как показывает анализ реализации предыдущих амнистий, те люди, которые освобождаются по ней, как правило, законопослушны и не совершают ошибок, которые сделали ранее. Что касается новшеств, то данная амнистия применяется к такой категории лиц, достигших 70-летнего возраста, осужденных на срок не более 6 лет, полностью погасивших причиненный государству ущерб", - министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

К слову, за время сессии комплексно с приглашением экспертов во всех регионах обсудили наиболее острые положения закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Пересмотрено более 100 санкций Уголовного кодекса Республики Беларусь, выработан дифференцированный подход к гражданам, которые привлекаются к ответственности.

Депутатами и сенаторами приняты и одобрены абсолютно новые для белорусской правовой системы законы. Среди них, к примеру, есть "О риэлтерской деятельности" или "О потребительском кредите и потребительском микрозайме". Так, процентные ставки решено ограничить. Проще говоря, суммы процентов не могут превышать сумму всего займа. Депутаты говорят, что это поможет заметно снизить финансовую нагрузку, а микрозаймы давать только в белорусских рублях.

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Член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Алексей Райко объяснил, что проектами закона предусматривается социальная направленность. Вводится и новое понятие - трудная жизненная ситуация.

К такому термину относится:

Потеря работы. Смерть супруга/супруги кредитополучателя. Временная нетрудоспособность свыше 40 дней. Признание инвалидности в соответствии с законодательством.

Короме этого, гриф "секретно" приоткроется для должностных лиц Всебелорусского народного собрания - это высший представительный орган власти, поэтому парламент внес изменения в закон. Предложено предоставлять допуск для достижения эффективности в работе.

Валерий Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6da8cdd3-df56-463e-9b97-6944a50e286f/conversions/62deaa47-3daf-4b0c-807b-a0d772f49341-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6da8cdd3-df56-463e-9b97-6944a50e286f/conversions/62deaa47-3daf-4b0c-807b-a0d772f49341-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6da8cdd3-df56-463e-9b97-6944a50e286f/conversions/62deaa47-3daf-4b0c-807b-a0d772f49341-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6da8cdd3-df56-463e-9b97-6944a50e286f/conversions/62deaa47-3daf-4b0c-807b-a0d772f49341-xl-___webp_1920.webp 1920w Валерий Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Валерий Гайдукевич:

"Допускаются к госсекретам председатель Всебелорусского народного собрания, его заместитель, секретарь и члены Президиума ВНС. Это те люди, которые, по Конституции Республики Беларусь, могут принимать серьезные решения, поэтому эти представители должны иметь допуск к государственным секретам. ВНС принимает Военную доктрину, может принять решение о введении военной положения, отвечает и за национальную безопасность".

Тема безопасности в этом сезоне звучала на сессии не единожды. К примеру, в законопроекте о почтовой связи предусматривается создание единой автоматизированной системы учета и хранения почтовых отправлений, что поможет достичь прозрачности.

Зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Якубицкая указала, что в проекте закона также определяются компетенции правительства и в особенности правового регулирования данного законопроекта Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Также определяется и обращение с коллекционными марками. Государственный деятель отметила, что законопроект рассмотрен на экспертном совете и на площадках обеих палат парламента.

Продление "земельной амнистии"

Среди законодательных новаций в Беларуси - продление "земельной амнистии". Теперь до 2028 года появилась возможность узаконить самовольно занятую землю. Данная норма действовала в Беларуси почти 2 года, чтобы граждане могли просто и быстро исправить нарушения и легализовать свой участок и постройки на нем. В свое время это стало важным решением, чтобы упростить жизнь людям, избавив их от звания вечных нарушителей, ведь решить такие вопросы по закону на прежних основаниях было не совсем просто. И вот людям предоставили еще несколько лет для наведения порядка на земле, с документами, при этом без штрафов и других санкций.

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"Жители мелких населенных пунктов, агрогородков смогут, не выезжая в районный центр по месту своего жительства, получить весь необходимый комплекс юридических услуг как по удостоверению сделки, так и по последующей регистрации прав на жилое помещение, квартиру, дом и иной объект недвижимости по принципу "Одного окна", - проинформировал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.

Уточнение определенных моментов в Кодексе об образовании

Точечная корректировка Кодекса об образовании позволила уточнить отдельные моменты. Так, например, закреплен принцип обязательности общего среднего образования, расширена сфера применения и реализации принципа инклюзии, обеспечивающий детям, вне зависимости от особенностей, равный доступ к получению образования.

"Дети, проживающие на территории нашей страны, должны получать образование в школах, гимназиях, лицеях Беларуси, потому что если учащиеся (несовершеннолетние граждане) обучаются онлайн в учреждениях образования иных государств, то они не изучают белорусский язык и литературу, историю и географию Беларуси, - обратила внимание консультант управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Анжела Кудоярова. - Необходимо подчеркнуть, что, если несовершеннолетние граждане Беларуси зарегистрированы в нашем государстве, но выехали для проживания в другие страны, на них эта норма кодекса не распространяется".

Кроме этого, гранты Президента Республики Беларусь теперь смогут получать в том числе и студенты, обучающиеся на платной форме получения образования, при этом независимо от того, учатся они в государственном вузе или частном. Также расширяется возможность получения грантов для представителей стран Азии и Африки.

Урегулирование вопросов обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью

Урегулированы и вопросы обеспечения защиты детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию. Расширен комплекс профилактических мер для предотвращения преступлений против несовершеннолетних.

"Нормы закона разделяют ответственность со всем обществом - педагогическими работниками, которые должны объяснить, что такое информационная гигиена, разработчиками приложений, которые позволят родителям профессионально и четко присутствовать с ребенком в интернете и выстраивать границы его движения во всемирной паутине. К этому относится и взаимодействие с самим ребенком, благодаря которому можно будет сформировать его правильное поведение в сети", - указал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Малашко.

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Новациями также предусмотрено ограждение юных белорусов от влияния опасных для детской психики игрушек, а также психологический тест для педагогов, которые работают с детьми. Новые нормы по охране детства призваны обеспечить максимальную защиту прав детей.

Замминистра образования Беларуси Екатерина Петруцкая рассказала, что разработан целый спектр вопросов по обеспечению максимальной защиты интересов и законных прав несовершеннолетних. Среди них имеются как системные вопросы, так и те, которые необходимо законодательно урегулировать. Например, к таким моментам относится обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, например, лекарственными средствами и/или очками. Пока эта норма не урегулирована, поэтому ее внесли в закон, касающийся обеспечения прав детей.

Принятие заявления в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне

За пять лет, по мнению аналитиков, число конфликтов и локальных столкновений в мире увеличилось вдвое. На этом фоне Беларусь является оплотом спокойствия, стабильности и здравого смысла. Но чтобы понять вкус победного "хлеба", был разработан проект "Поезд Памяти" и принято заявление в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Подобно тому, как колокол Хатыни напоминает всем о сотнях сожженных деревень и миллионах погибших граждан Беларуси, так и наши обращения, адресованные международному межпарламентскому сообществу, должны служить своего рода колоколом, напоминающим сообществу об ужасах войны, о Великой Победе, о ценности исторической памяти о победе и необходимости делать все возможное и на парламентском, и на межгосударственном уровне, чтобы сохранить мир на планете Земля".

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Белорусский парламент стал наблюдателем в 2025 году в Азиатской парламентской ассамблее. В состав входят парламенты 44 государств. Переговорный марафон был насыщенным и в Баку (Азербайджан), и в Ташкенте (Узбекистан). Голос белорусского парламента с конструктивными инициативами звучал на многих авторитетных площадках, включая конференцию Парламентской сети Движения неприсоединения. Десятки стран услышали голос Беларуси о мире, созидании и с высокой трибуны Межпарламентского союза на многомиллионную аудиторию.

Депутаты и сенаторы побывали в 20 странах, где обсуждали не только парламентскую дипломатию, но и реальную экономику и социальные проекты. Белорусы всегда выступают за мир и безопасность, поэтому активно с разных площадок призывали объединяться в борьбе с киберугрозами, в создании законодательной базы для внедрения искусственного интеллекта. Не секрет, что терроризм тоже используют ИИ, и заслон этому могут поставить законы.

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Беларусь же с визитами посетили парламентарии из ЮАР, Республики Сербской, Китая. В рамках этих визитов были достигнуты и новые договоренности.

В новом сезоне парламенту Беларуси предстоит рассмотреть проект республиканского бюджета на 2026 год, бюджет фонда соцзащиты, а также комплексные изменения в Налоговый кодекс. Продолжится работа и по целому ряду законопроектов. Один из них - инициатива Совета Республики, касающаяся вейпов и распространения электронных систем курения. От них страдают дети и взрослые, а от этого напрямую зависит здоровье нации. В ближайшие месяцы ожидается внесение в Палату представителей проекта Кодекса о здравоохранении, законопроектов об изменении Кодекса о земле, Кодекса о недрах, Водного кодекса, закона по вопросам промышленной безопасности и других.