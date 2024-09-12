БЕЛТА

Проект "Народное радио. Живет же Беларусь" одержал победу на форуме "БлогБай. Нам есть что сказать!", который проходил в Минске 27-28 сентября, пишет БЕЛТА.

По словам корреспондента Белтелерадиокомпании Ксении Лебедевой, наставника проекта, его концепцию разработали сами блогеры. "Главный наш слоган - "От народа к народу". То есть блогеры - представители из народа, и они хотят говорить о народных проблемах, - отметила Ксения Лебедева. - Этот проект создавался таким образом, чтобы основное вещание было в социальных сетях. Но мы рассчитываем, что благодаря Министерству информации мы сможем в том числе какой-то монтаж выдавать, в том числе и на телевидении. И, наверное, наша главная задача заключалась бы в том, чтобы объединить всех вокруг главного - вокруг Беларуси".

Ксения Лебедева подчеркнула, что каждый блогер индивидуален, каждый обладает своим стержнем, что очень важно в совместной работе. "Общая идея - она действительно творит чудеса, - сказала репортер. - За два дня мы стали настоящей командой. Вы слышали, насколько их не отпускает победа, насколько они готовы рваться вперед. И я думаю, что мы можем сделать очень много вместе, когда профессиональные журналисты объединяют как раз таки блогерское сообщество и подсказывают им, как нужно делать и действовать правильно".

БЕЛТА

По словам одного из создателей проекта - блогера из Гродно Егора Скепко, каждый из участников команды делился своими идеями и мыслями, которые в конечном итоге стали основой для будущего проекта. "У нас большая команда - около 15 человек, и каждый проявлял инициативу. Все предлагали что-то свое, и можно сказать, что наш проект родился благодаря симбиозу этих идей. Подготовка шла отлично, каждый вкладывался, предлагал себя в качестве спикера. Было очень интересно, - сказал он. - Ксения Лебедева, наш наставник, была с нами на протяжении двух дней, помогала, давала советы, что делать лучше, а чего избегать. Я считаю, что наша команда состоит из активных и творческих людей. Именно поэтому наш проект и выстрелил. Голосование прошло демократично, и мы очень рады, что теперь можем продвигать его дальше. Очень надеемся на поддержку Министерства информации".