Коррупция в Украине превратилась из противоправной деятельности в скелет государственной системы, где на коррупцию завязано все. Такое мнение в программе "Это другое" высказал экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Украина превратилась в черную дыру коррупционных деяний, причем не только страны, общества, власти, а в мировом масштабе. С учетом того, что Украина во многом несамостоятельное государство и живет во многом благодаря западной помощи, в том числе финансовой, украинская коррупция стала коррупцией международной", - пояснил он.

По словам бывшего сотрудника службы безопасности, никому из украинской власти не удалось бы осуществлять свои коррупционные деяния без поддержки, без прикрытия и без соучастия западных кураторов. Это касается всех сфер деятельности.

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Василий Прозоров отметил, что во всех крупных госкорпорациях Украины есть наблюдательный совет, куда входят представители иностранных государств.

"Хоть "Укрзалізниця", хоть "Нафтогаз", хоть администрация морских портов, хоть "Укрэнерго" - везде есть наблюдательный совет с представителями иностранных государств, - сказал он. - И очень часто эти представители (например, Соединенных Штатов Америки - это люди, которые представляли Демократическую партию) реально были просто смотрящими за финансовыми потоками, которые из Украины уходили за океан".

Украинская власть воровала, но она получала, условно говоря, 20 %, а 80% уходило в Брюссель и Вашингтон - привел пример Василий Прозоров. "Украина без коррупции сейчас жить не может. Это стержень украинской государственности. Но без западных кураторов в Украине не происходит ничего", - считает он.

Экс-сотрудник украинской службы безопасности также рассказал, что в 2015-2016 годах в Украине была создана отдельная правоохранительная вертикаль для борьбы с коррупцией: оперативно-разыскное подразделение, надзорный орган прокуратуры и судебный орган - НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) и ВАСУ (Высший антикоррупционный суд Украины). Сделано это было исключительно по указанию и на деньги Соединенных Штатов Америки, но отчасти и европейцев.