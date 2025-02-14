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Прозоров: Украинской власти не удались бы коррупционные деяния без прикрытия западных кураторов
Коррупция в Украине превратилась из противоправной деятельности в скелет государственной системы, где на коррупцию завязано все. Такое мнение в программе "Это другое" высказал экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров.
"Украина превратилась в черную дыру коррупционных деяний, причем не только страны, общества, власти, а в мировом масштабе. С учетом того, что Украина во многом несамостоятельное государство и живет во многом благодаря западной помощи, в том числе финансовой, украинская коррупция стала коррупцией международной", - пояснил он.
По словам бывшего сотрудника службы безопасности, никому из украинской власти не удалось бы осуществлять свои коррупционные деяния без поддержки, без прикрытия и без соучастия западных кураторов. Это касается всех сфер деятельности.
Василий Прозоров отметил, что во всех крупных госкорпорациях Украины есть наблюдательный совет, куда входят представители иностранных государств.
"Хоть "Укрзалізниця", хоть "Нафтогаз", хоть администрация морских портов, хоть "Укрэнерго" - везде есть наблюдательный совет с представителями иностранных государств, - сказал он. - И очень часто эти представители (например, Соединенных Штатов Америки - это люди, которые представляли Демократическую партию) реально были просто смотрящими за финансовыми потоками, которые из Украины уходили за океан".
Украинская власть воровала, но она получала, условно говоря, 20 %, а 80% уходило в Брюссель и Вашингтон - привел пример Василий Прозоров. "Украина без коррупции сейчас жить не может. Это стержень украинской государственности. Но без западных кураторов в Украине не происходит ничего", - считает он.
Экс-сотрудник украинской службы безопасности также рассказал, что в 2015-2016 годах в Украине была создана отдельная правоохранительная вертикаль для борьбы с коррупцией: оперативно-разыскное подразделение, надзорный орган прокуратуры и судебный орган - НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), САП (специализированная антикоррупционная прокуратура) и ВАСУ (Высший антикоррупционный суд Украины). Сделано это было исключительно по указанию и на деньги Соединенных Штатов Америки, но отчасти и европейцев.
"И у этой структуры были две основные задачи. Первая - следить за тем, чтобы коррупционные потоки не ушли никуда в другую сторону. И вторая задача - собирать компромат на украинских чиновников, чтобы крючочки были на каждого", - констатировал Василий Прозоров.