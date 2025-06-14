Работа, творчество, IT-курсы - откуда белорусские пенсионеры черпают энергию

По данным Белстата, сегодня в Беларуси проживают 1 млн 573 тыс. 616 пожилых граждан. Это почти каждый шестой житель республики. Государство охватывает поддержкой абсолютно всех, но многое зависит и от самого человека. Сидеть дома или разнообразить свой досуг? Выйти на пенсию или продолжить работать? Что выбирают белорусы, рассказали в "Специальном репортаже".

Любимая работа

В Беларуси работающие пенсионеры получают пенсию в полном объеме. Это вдвойне приятно, когда любишь дело своей жизни и продолжаешь им заниматься в любом возрасте.

Так, например, Михаил Макрицкий ходит на работу уже 51 год и сейчас занимает должность начальника отдела охраны труда Минского моторного завода. Он помнит, каким было предприятие полвека назад, когда вместо огромной территории был всего один небольшой корпус. Но энтузиазм работников было не сдержать. Вместе развивали родное предприятие.

Михаил Макрицкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cc991aa-4065-4b0a-9355-b2b14bea189c/conversions/87117402-c6e2-4651-a88f-fea8fc22cde4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cc991aa-4065-4b0a-9355-b2b14bea189c/conversions/87117402-c6e2-4651-a88f-fea8fc22cde4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cc991aa-4065-4b0a-9355-b2b14bea189c/conversions/87117402-c6e2-4651-a88f-fea8fc22cde4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cc991aa-4065-4b0a-9355-b2b14bea189c/conversions/87117402-c6e2-4651-a88f-fea8fc22cde4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Макрицкий:

"Пока чувствую себя нужным производству. Когда почувствую, что я не нужен, тогда и уйду на заслуженный отдых. Мы для этого и работали, чтобы создать условия, чтобы завод был лучшим. Я всегда гордился и горжусь им".

Еще один пример яркий пример активной жизни на пенсии - старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта Белорусского госуниверситета пищевых и химических технологий Владимир Задиран.

"Я с детства начал играть в футбол сам и пошел, пошел и вот уже работаю 45 лет. Пришел после окончания Могилевского педагогического института им.А.А.Кулешова на кафедру физического воспитания. Сразу захотелось создать что-то свое, футбольную команду, - вспоминает Владимир Задиран. - И потихоньку мы набирали обороты. Поступали хорошие ребята, и команда нашего университета завоевала все призы, которые существовали в Могилевской области".

Владимир Задиран news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87ab0644-b7d3-4b34-b270-75c4d3f5c2e0/conversions/bc526304-edaf-45a3-83d7-3eacbcee6d75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87ab0644-b7d3-4b34-b270-75c4d3f5c2e0/conversions/bc526304-edaf-45a3-83d7-3eacbcee6d75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87ab0644-b7d3-4b34-b270-75c4d3f5c2e0/conversions/bc526304-edaf-45a3-83d7-3eacbcee6d75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87ab0644-b7d3-4b34-b270-75c4d3f5c2e0/conversions/bc526304-edaf-45a3-83d7-3eacbcee6d75-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вообще, к человеку труда в Беларуси особое отношение на самом высоком уровне. В апреле глава государства Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение: госнаград и Благодарности Президента были удостоены более 60 представителей различных сфер деятельности. В большом списке находились представители разных профессий из всех уголков страны, в том числе и Владимир Задиран.

Меня наградили за трудовые заслуги, и я буду стремиться оправдать доверие не только государства, но и нашего университета, наших студентов, чтобы они мной гордились. Владимир Задиран

Развивающие курсы

После 70 лет ежедневный график может быть расписан по минутам. Даже если все-таки решил уходить на заслуженный отдых. Он тоже может быть очень активным.

Новый тренд для белорусской системы соцобслуживания - IT-курсы. Желающих попасть на них очень много. Здесь и смартфоном пользоваться научат, и про кибербезопасность расскажут молодые ребята-волонтеры.

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Кто-то из посетителей серебряного возраста вдохновляется так, что становится настоящим блогером.

Творческие увлечения

Многие на заслуженном отдыхе имеют хобби, например, пение. "Я люблю петь, люблю музыку. Это как бы хобби мое. Я думаю, что это все-таки скажется на долголетии", - считает жительница Копыси Людмила Бабакова.