Расширенное заседание Совета Палаты представителей прошло в Университете гражданской защиты

Расширенное выездное заседание Совета Палаты представителей прошло в Университете гражданской защиты. Такой формат мероприятия проходит впервые. Повод - совершенствование закона для МЧС.

Чтобы своими глазами увидеть работу спасателей, депутаты приехали в столичный Университет гражданской защиты. Им показали современную технику, дали возможность поучаствовать в интерактивных площадках. После перешли к основной части обсуждению законопроекта.

Вопросы развития системы МЧС в современных условиях, правовое регулирование - это что касается общественных отношений, риски и возможности для МЧС в условиях современной медиасреды, становление Национальной школы подготовки спасателей-пожарных. Да, несмотря на функционирование системы без перебоя и проблем, время диктует свои правила, и поэтому депутаты предложили все вынести в рамки закона. А учитывая тему, заседание Совета Палаты представителей проходит в полевых условиях на базе Университета МЧС. И как заметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, - формат работы новый, но эффективный.

Разработчик законопроекта - конечно, МЧС. Все нюансы учтены, считает министр Вадим Синявский и, главное, все вовремя.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Нам необходимо законодательство совершенствовать, развивать. Все это идет в динамике развития службы спасения. Мы представили законопроект по изменению четырех законов в Палату представителей. И принято решение его рассмотреть на выездном заседании в Университете гражданской защиты. Мы здесь сегодня все продемонстрируем, покажем, расскажем, объясним многие элементы".

Проект закона "Об изменении законов по вопросам деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям" депутаты планируют рассмотреть на третьей сессии Палаты представителей 16 сентября.