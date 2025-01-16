Рассказываем о том, как проходит жизнь ребят, оставшихся без родителей, в детском городке

По последним данным, в Беларуси воспитывается порядка 15 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. И большинство из них в замещающих семьях или в учреждениях, где обстановка максимально приближена к домашней.

Именно с таким прицелом был создан и детский городок в Ленинском районе Минска. В своем роде он необычный, можно сказать, даже уникальный. Мальчишки и девчонки, примерно одинаковые по возрасту, живут по 5-7 человек. Для каждой семьи здесь своя квартира, свой быт, традиции, ценности и досуг.

Анжела Киракосян, директор детского городка Ленинского района г. Минска:

"Родитель-воспитатель - это главный человек в квартире, это мама для детей, это наставник, это помощник. Мама делает все, но ребята помогают. Каждый ребенок, выпускаясь из детского городка, должен уметь и суп сварить, и картошку пожарить, ну и даже что-то посложнее приготовить".

Приготовить завтрак, обед и ужин, собрать в школу на занятия и помочь с домашним заданием. Родитель-воспитатель в детском городке 24/7. Каждый ребенок для Аллы Сидорович особенный. Она, как никто другой, знает их сильные и слабые стороны. В детском городке работает 11-й год.

"Из моих рук вышло уже много детей. Некоторые приходили очень маленькими и их через время забирали на усыновление. У некоторых детей просто восстанавливались в правах родители. Конечно, к ним тоже прикипаешь, прирастаешь, а потом некоторых забирают. Ну, мы и радуемся этому. Конечно, самое главное, чтобы у ребенка была семья", - рассказала родитель-воспитатель детского городка Ленинского района г. Минска Алла Сидорович.

Здесь все как в большой дружной семье - старшие присматривают за младшими как настоящие братья и сестры. Домашние хлопоты тоже решаются совместно. За четверть века детский городок стал родным домом для сотни детишек. На попечении государства ребята здесь примерно от 4 до 18 лет. Задача учреждения максимально подготовить их ко взрослой жизни.

Но в любом случае воспитанники получают в первую очередь заботу и поддержку, становятся частью большой и дружной семьи, находят то, чего не довелось почувствовать от собственных мам и пап.