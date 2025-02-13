RDF-топливо, удобрения - какую пользу принесет новый мусороперерабатывающий завод под Минском

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В Беларуси считают очень важным углубить переработку отходов. И самый крупный проект, который сейчас реализуется по этому направлению под Минском, - это реконструкция мусороперерабатывающего сортировочного завода в районе действующего мусорного полигона "Тростенецкий".

С появлением нового завода по переработке мусора отходы, накапливающиеся в Минске, будут перерабатываться быстрее в 12 раз.

Наталья Ятченя news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/271f3eb3-9a08-4cd9-b52e-8d6529410b42/conversions/fdf47926-cd5e-4296-853e-f878195d008e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/271f3eb3-9a08-4cd9-b52e-8d6529410b42/conversions/fdf47926-cd5e-4296-853e-f878195d008e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/271f3eb3-9a08-4cd9-b52e-8d6529410b42/conversions/fdf47926-cd5e-4296-853e-f878195d008e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/271f3eb3-9a08-4cd9-b52e-8d6529410b42/conversions/fdf47926-cd5e-4296-853e-f878195d008e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Ятченя, руководитель проекта мусороперерабатывающего завода на полигоне твердых коммунальных отходов "Тростенецкий":

"Основное направление, которые предусматривается при строительстве данного производственного комплекса, - это увеличение объема производства вторичных материальных ресурсов, которые в последующем будут применяться при производстве новой продукции".

Но в масштабах Минска это все равно очень мало. Более 80 % от объема всего мусора - это отходы потребления, образовавшиеся у населения. Оставшаяся часть - то, что не пошло в производство на предприятиях.

В составе коммунального мусора содержится до 30 % вторичных материальных ресурсов: бумага, картон, стекло, полимерные материалы, шины и резина, металл, электрическое оборудование. Порядка 40 % - это отходы органического происхождения, такие как пища, древесина и зеленая биомасса. А также около 30 % - смешанные отходы, обладающие теплотворной способностью. Все это новый завод сможет рассортировать.

Весь мусороперерабатывающий завод будет поделен на несколько частей: сортировка пластиковых отходов, сортировка биологических отходов и всего того, что горит. Из этого потом, в свою очередь, будут получаться полуфабрикаты, из которых будут производиться новые вещи - топливо и экологически чистое удобрение.

На пике своей мощности завод будет сортировать 600 тыс. тонн смешанных твердых коммунальных отходов в год. В том числе сортировка раздельно собранного мусора - до 30 тыс. тонн. Помимо пластика, бумаги и стекла, которые отправятся на переработку, завод также сможет произвести до 114 тыс. тонн RDF-топлива. Планируется, что оно будет сжигаться на цементных заводах. А еще завод сможет выпускать более 290 тыс. тонн компоста из биоотходов.