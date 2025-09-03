3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Ребятам предложили решить, каким будет исход нового молодежного сериала "Зумеры"
Автор:Редакция news.by
Первый интерактивный сериал "Зумеры" даст старт альтернативной реальности для каждого, кто считает себя молодым и перспективным.
Это будет своеобразная молодежная вселенная, для участия в которой надо подписаться на соцсети и начать строить активный творческий мир.
Скучного просмотра контента, где часто комментарии игнорируются, уже не будет. В этом проекте можно будет влиять на ход событий в сериале через свой смартфон.
Осенью состоится премьера главного медиасобытия молодежного комьюнити Беларуси.