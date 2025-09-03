Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Ребятам предложили решить, каким будет исход нового молодежного сериала "Зумеры"

Сериал "Зумеры"

Первый интерактивный сериал "Зумеры" даст старт альтернативной реальности для каждого, кто считает себя молодым и перспективным.

Это будет своеобразная молодежная вселенная, для участия в которой надо подписаться на соцсети  и начать строить активный творческий мир.

Скучного просмотра контента, где часто комментарии игнорируются, уже не будет. В этом проекте можно будет влиять на ход событий в сериале через свой смартфон.

Осенью состоится премьера главного медиасобытия молодежного комьюнити Беларуси.

