Ребятам предложили решить, каким будет исход нового молодежного сериала "Зумеры"

Первый интерактивный сериал "Зумеры" даст старт альтернативной реальности для каждого, кто считает себя молодым и перспективным.

Это будет своеобразная молодежная вселенная, для участия в которой надо подписаться на соцсети и начать строить активный творческий мир.

Скучного просмотра контента, где часто комментарии игнорируются, уже не будет. В этом проекте можно будет влиять на ход событий в сериале через свой смартфон.