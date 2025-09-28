3.64 BYN
Редкий метеороид пролетел в небе недалеко от Солигорска
Редкий метеороид пролетел в небе недалеко от Солигорска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский планетарий.
Жители Беларуси и соседних стран 22 сентября 2025 года в 02.00.18 могли наблюдать на ночном небе суперболид, яркость которого была близка к полной Луне. Он пролетел практически над Солигорском в северном направлении. В момент пролета местность ярко осветилась, а небо приобрело голубой цвет.
Болид зафиксировали три камеры Белорусской метеорной сети, благодаря чему удалось определить его точную траекторию в атмосфере и космическую орбиту исходного метеороида. Спектр показал, что это был редкий железный метеороид.
Сообщается, что космическое тело вошло в атмосферу со скоростью 29,5 км/с, загорелось на высоте 94 км и резко погасло на 57 км. Метеороид полностью сгорел в атмосфере, метеоритного падения не было.