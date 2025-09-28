Падение метеорита. Фото Минского планетария news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/158b33c5-0229-4f95-af13-80773c1d0bf5/conversions/fca98c50-f099-4a9f-89e7-a46db4bc15b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/158b33c5-0229-4f95-af13-80773c1d0bf5/conversions/fca98c50-f099-4a9f-89e7-a46db4bc15b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/158b33c5-0229-4f95-af13-80773c1d0bf5/conversions/fca98c50-f099-4a9f-89e7-a46db4bc15b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/158b33c5-0229-4f95-af13-80773c1d0bf5/conversions/fca98c50-f099-4a9f-89e7-a46db4bc15b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Редкий метеороид пролетел в небе недалеко от Солигорска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский планетарий.

Жители Беларуси и соседних стран 22 сентября 2025 года в 02.00.18 могли наблюдать на ночном небе суперболид, яркость которого была близка к полной Луне. Он пролетел практически над Солигорском в северном направлении. В момент пролета местность ярко осветилась, а небо приобрело голубой цвет.

Болид зафиксировали три камеры Белорусской метеорной сети, благодаря чему удалось определить его точную траекторию в атмосфере и космическую орбиту исходного метеороида. Спектр показал, что это был редкий железный метеороид.