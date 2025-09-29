3.64 BYN
Республиканский проект "Учительское слово" стартовал в Минске
Автор:Редакция news.by
Республиканский проект "Учительское слово", который объединил все регионы Беларуси, стартовал и в Минске. Открытие прошло на базе обновленной школы № 4 (старейшей в столице).
Заслуженных педагогов, родителей, молодых специалистов, учеников и экспертов объединила знаковая встреча поколений. Участники обсудили значение слова "учитель", роль педагога в жизни человека и его будущего.
Проект проходит по всей стране в преддверии Дня учителя. В программе - встречи в формате круглых столов, мастер-классы, интерактивные формы, направленные на передачу опыта заслуженных педагогов молодым специалистам и патриотическое воспитание.