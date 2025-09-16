3.64 BYN
Республиканский велопробег объединил около 400 человек в Минске
16 сентября велопробег "Дорогами памяти" объединил около 400 человек. Среди участников представители Минобразования, Федерации профсоюзов, Академии наук и молодежных формирований.
Республиканский велопробег "Дорогами памяти", посвященный Дню народного единства, проходит уже четвертый год подряд. В этот раз такая добрая спортивная традиция объединит около 800 участников из регионов Беларуси. Это целый недельный марафон - эстафету приняли все области Беларуси.
Отметим также, что особое значение у проекта в год 80-летия Победы, поэтому маршрут проложен через исторические места Беларуси, чтобы отдать дань памяти героям.
16 сентября в Минске велопробег собрал более 400 участников из сфер образования и науки. Начали с церемонии возложения цветов к стеле "Минск - город-герой".
Полина Грабовая, председатель первичной профсоюзной организации студентов БНТУ:
"Беларусь - это очень толерантная страна, особенно если учитывать, сколько молодежи каждый год сюда приезжает даже учиться. Каждый университет принимает огромное количество студентов из разных стран. И это действительно показатель того, что мы открыты, что мы дружелюбны".
Пэнфэй Чжан, первый проректор Международного института управления и предпринимательства:
"17 сентября будет День народного единства. В условиях нестабильности международной обстановки, я считаю, это очень важно. В Китае тоже говорят, что нужно вместе развивать страну, каждый человек должен вкладывать маленькую энергию, силу".
Дистанцию около 5 км завершили около парка Победы.